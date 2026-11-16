與RCEP互補 中國—東協自貿區3.0版升級議定書下月生效

據新華社16日中午發布的快訊，《中國—東協自貿區3.0版升級議定書》將於2026年12月1日生效。《中國—東協自貿區3.0版升級議定書》是中國與東協十國簽署的區域經貿協定升級文件，大陸商務部早前曾表示，該議定書將與RCEP形成互補機制，為構建中國—東協超大市場提供制度性保障。

該議定書談判於2022年11月啟動，歷經九輪正式談判、120多場工作組會議後，於2024年10月實質性結束談判，2025年5月20日通過中國—東協經貿部長特別會議（線上方式）宣布全面完成談判。談判完成後雙方於2025年9月啟動各自的國內簽署批准程序。

議定書是在現有中國—東協自貿協定和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）基礎上，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等九個章節，涵蓋標準技術法規、海關程序與貿易便利化、中小微企業合作等領域，並與RCEP形成互補機制。

議定書重點推動數位經濟基礎設施建設、推廣行動電子支付、加快跨境電商發展、新能源汽車及人工智慧等前沿數智技術應用領域合作，並在綠色貿易領域加強新能源汽車、清潔能源等項目合作。

該議定書還新增海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施規則，設立經濟技術合作章節加大對東協欠發達國家的支持力度 。該議定書旨在深化區域經濟一體化，促進產供鏈深度融合，為構建中國—東協超大市場提供制度性保障。

第四十九屆東協峰會及系列會議已於本月10日至12日在菲律賓馬尼拉正式登場，並於15日起與主要對話夥伴展開為期三天的密集會議。大陸國務院總理李強於15日晚間抵達馬尼拉，將出席第29次中國—東協領導人會議。

上周三大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，當前，世界進入新的動盪變革期，中方期待通過此次與會，與東協國家增進團結互信，凝聚合作共識，推動《中國—東協自貿區3.0版升級議定書》盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全、互聯互通、減貧發展等領域合作，為地區的和平發展注入更多的穩定性和確定性。