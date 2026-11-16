中國豬肉每台斤跌破26元創10年新低 比青椒還便宜

在消費不振及供過於求的情況下，中國豬肉價格持續下跌，上週一度跌到每公斤人民幣8.63元（相當於每台斤新台幣約25.5元），創下10年來新低。有中國民眾反映，近來市場販售的豬肉價格甚至比青椒等蔬菜還便宜。

綜合第一財經、紅星新聞等媒體報導，中國全國外三元生豬（3個外國品種雜交繁殖的代表性豬種）均價上週出現每公斤8.63元的紀錄，創下10年來新低，且刷新今年4月中旬才創下的最低紀錄。

報導指出，上述豬肉價格4月中旬過後保持低檔，雖曾在7月反彈，但8月底起再度下滑。而在十一長假過後，這一豬肉價格不但未如往年般上漲，反而向下滑落。至於今天的報價為9.02元，雖較上週反彈約4.5%，但仍屬低檔。

綜合上述報導及中國網路訊息，上海一些市場的豬肉零售價已比蔬菜還便宜。像是豬腿肉每市斤（中國重量單位，合500克）只賣4.9元，比每市斤5元的青椒還便宜，且只比每市斤4.3元的雞蛋高不了太多。在一些市場，5元能買到的豬肉比拳頭還大。

更有甚者，黑龍江哈爾濱更有超市推出每市斤僅1.99

元的特價豬肉，當地民眾反映，「10多塊錢就能買到一個大肘子（豬腿）」。而即使在菜價、肉價一向高昂的上海超市，包括盒馬、叮咚、永輝、山姆等連鎖超市，豬肉也明顯降價。

在此情況下，多家中國養豬龍頭企業今年以來陷入虧損。以第1至3季為例，牧原營收年減17.52%，且出現高達93.19億元的虧損；溫氏的虧損也達49.61億元；新希望則虧損25.68億元。

報導提到，中國豬價已全面跌破成本線，在自繁自養模式下，每頭豬平均虧損直逼400元，整個養豬業已連續陷入14個月的虧損。