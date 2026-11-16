中國10月房價 年減幅度縮小

中國國家統計局今天公布，10月，一、二、三線城市商品住宅銷售價格年減幅度繼續縮小，其中，一線城市新建商品住宅銷售價格年減0.1%，降幅比9月縮小0.4個百分點。

中國國家統計局今天公布，10月份70個大中型城市中，一線城市新建商品住宅銷售價格年減0.1%，降幅比9月縮小0.4個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別年減2.6%、0.4%和0.2%，上海上漲2.7%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年減2.0%和3.6%，降幅分別縮小0.4個和0.3個百分點。

10月，一線城市中古屋銷售價格年減0.4%，降幅比9月縮減1.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別年減1.5%、1.8%和0.5%，上海上漲2.2%。二、三線城市中古屋銷售價格分別年減4.1%和5.0%，降幅均縮小0.4個百分點。

數據又顯示，10月，在70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格月增的城市有14個，比9月減少3個。中古屋銷售價格月增的城市有7個，比9月減少2個。

10月，一線城市新建商品住宅銷售價格由月增0.1%轉為持平。其中，上海和深圳分別月增0.2%和0.1%，廣州持平，北京月減0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格由9月持平轉為月減0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格月減0.2%，降幅與9月相同。

10月，一線城市中古屋銷售價格月增0.2%，漲幅與9月相同。其中，上海、廣州和深圳分別月增0.5%、0.2%和0.1%，北京持平。二線城市中古屋銷售價格月減0.3%，降幅比9月擴大0.1個百分點。三線城市中古屋銷售價格月降0.3%，降幅與9月相同。