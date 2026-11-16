加國貿易部長：加拿大將務實深化與大陸經貿合作

加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）近日表示，加拿大將尋求務實強化與中國大陸的經貿往來，但也會「睜大雙眼」審慎行事。他並透露，已為加拿大總理卡尼與大陸國家主席習近平即將舉行的會面預作準備。

據《聯合早報》引述彭博報導，西杜15日接受彭博電視專訪時表示，共同努力尋找合作領域至關重要，但將彼此分歧擱置一旁也同樣重要。

西杜指出，他本月稍早在北京與大陸商務部長王文濤會晤時，已為卡尼與習近平的會面「事先鋪路」，讓雙方能夠共同宣布消費產品、金融服務、銀行及投資等領域的合作。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會本周將在深圳舉行，卡尼計畫於17日抵達後不久與習近平會晤。卡尼此前曾表示，雙方將探討擴大兩國貿易關係的途徑。

西杜表示，加拿大與中國大陸可在再生能源領域建立潛在合作關係，尤其是中國大陸的電池儲能技術。他說，兩國正釋放越來越多合作機會，相信雙方領導人未來幾天將分享更多資訊。

在美國總統川普對加拿大實施更嚴厲關稅政策的背景下，加拿大正尋求減少對美國市場的依賴。渥太華計畫在2035年前將對美國以外市場的出口增加一倍，同時也希望將對中國大陸出口提高50%。

不過，西杜也說，加拿大意識到深化對中經貿關係可能面臨的風險。他指出，加拿大投資法對外國投資設有嚴格審查機制，強調加拿大將採取務實、建設性且「睜大雙眼」的方式推進合作，「不會一頭栽進去」。

此外，西杜稱，加拿大正尋求打開中國大陸面向中小企業的龐大消費市場，並已與阿里巴巴討論如何讓更多加拿大中小企業進駐其電商平台，銷售更多產品。

西杜本月初曾在北京與大陸商務部長王文濤共同主持第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議。雙方會後宣布，將部分農產品及鋼鋁產品的關稅優惠措施延長至2028年底。