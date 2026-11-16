快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸10月工業、消費增速雙雙降溫 均不如市場預期

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國家統計局16日公布10月國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增4.8%，社會消費品零售總額年增0.4%，增速均較9月放緩，也雙雙低於市場預期。美聯社
大陸國家統計局16日公布10月國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增4.8%，社會消費品零售總額年增0.4%，增速均較9月放緩，也雙雙低於市場預期。美聯社

大陸國家統計局今（16）日公布10月國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增4.8%，社會消費品零售總額年增0.4%，增速均較9月放緩，也雙雙低於市場預期。此外，前10月固定資產投資年減8.1%，跌幅較前9月進一步擴大。

據央視新聞報導，10月大陸規模以上工業增加值年增4.8%，月增0.21%。其中，採礦業增加值年增0.7%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.4%。裝備製造業及高技術製造業增加值分別年增10.6%和17.6%，分別高於整體工業增加值增速5.8及12.8個百分點。

路透報導，10月工業增加值年增4.8%，低於9月的5.5%，也不及路透調查經濟學家預期的5.3%。作為衡量消費水準的指標，10月社會消費品零售總額年增0.4%，低於9月的1.1%，也不及市場預期的0.8%。

消費方面，10月社會消費品零售總額達人民幣4兆6463億元，月增0.02%。其中，商品零售額年增0.3%，餐飲收入增長0.7%。前10月社會消費品零售總額達人民幣41兆6464億元，年增1.0%。

投資方面，前10月全國固定資產投資（不含農戶）達人民幣36兆4824億元，年減8.1%，跌幅較前9月的7.2%擴大，也大於路透調查經濟學家預期的7.0%。其中，基礎設施投資下降5.1%，製造業投資下降2.9%，房地產開發投資下降21.6%，民間投資下降11.4%。不過，高技術產業投資增長4.0%，知識產權產品投資增長9.2%。

從工業產品來看，10月3D列印設備、鋰離子電池及工業機器人產量分別年增85.9%、30.0%和26.0%。前10月規模以上工業增加值年增5.3%。

進出口方面，10月貨物進出口總額達人民幣4兆8683億元，年增31.2%，其中出口增長28.7%，進口增長34.7%。前10月進出口總額達44兆8100億元，年增20.0%。

就業方面，10月全國城鎮調查失業率為5.1%，較上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員每周平均工作時間為48.3小時。

大陸國家統計局表示，10月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但國際環境不穩定、不確定因素較多，大陸國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美國通膨壓力降不下來 10月PPI年增6.5%攀四年高點

陸10月房價跌幅收窄 70城僅14城新房價格月增

具身智能投資降溫 陸創投資本重回半導體領域

AI三雄營收飆破紀錄 00961掌握科技金融雙引擎

相關新聞

大陸10月工業、消費增速雙雙降溫 均不如市場預期

大陸國家統計局今（16）日公布10月國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增4.8%，社會消費品零售總額年增0.4%，增速均較9月放緩，也雙雙低於市場預期。此外，前10月固定資產投資年減8.1%，跌幅較前9月進一步擴大。

中芯國際業績亮眼 童振源：8年認列政府補助27.2億美元

中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）2026年第三季營收31.90億美元，季增6.1%、年增33.9%，創單季新高；毛利率29.9%，營業利益7.10億美元，年增逾一倍。但對此，駐新加坡代表童振源指出，若從較長期間與全球市場觀察，有兩項數據值得參考：

陸10月房價跌幅收窄 70城僅14城新房價格月增

大陸國家統計局今（16）日公布10月商品住宅銷售價格數據，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格較上月總體上漲，二、三線城市則持續下跌，各線城市房價年跌幅進一步收窄。不過，70個城市中，僅14個城市新建住宅價格較上月上漲，比9月減少3個。

中國版星鏈搶攻6G戰場 想撼動馬斯克霸權仍面臨4大挑戰

2026年，低軌衛星（LEO）正經歷著人類太空史上前所未有的「圈地運動」。由人造衛星組成的「星鏈」正穿梭於大氣層邊緣。這不僅是涵蓋通訊技術、商業利潤的科技競賽，更是攸關地緣政治、軍事變革與太空秩序重塑的世紀博弈。2026年是中國星鏈的井噴元年；未來中美星鏈爭霸，將涉及6G標準爭奪戰和太空秩序重構，後發的中國大陸到底優勢在哪、又有怎樣的挑戰和危機？

創投轉向 具身智能降溫 資金重回半導體

在具身智能投資降溫後，中國大陸創投資金再度重回半導體領域。

隔兩月再萎縮 陸10月貸款減千億人民幣

大陸十月新增貸款再度轉跌，單月減少一千億元人民幣，時隔二個月再度萎縮。此外，十月社會融資規模雖增加一點一五兆元人民幣，但也低於市場預期的一點四五兆元。分析認為，數據反映大陸居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。