大陸10月工業、消費增速雙雙降溫 均不如市場預期

大陸國家統計局今（16）日公布10月國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增4.8%，社會消費品零售總額年增0.4%，增速均較9月放緩，也雙雙低於市場預期。此外，前10月固定資產投資年減8.1%，跌幅較前9月進一步擴大。

據央視新聞報導，10月大陸規模以上工業增加值年增4.8%，月增0.21%。其中，採礦業增加值年增0.7%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.4%。裝備製造業及高技術製造業增加值分別年增10.6%和17.6%，分別高於整體工業增加值增速5.8及12.8個百分點。

路透報導，10月工業增加值年增4.8%，低於9月的5.5%，也不及路透調查經濟學家預期的5.3%。作為衡量消費水準的指標，10月社會消費品零售總額年增0.4%，低於9月的1.1%，也不及市場預期的0.8%。

消費方面，10月社會消費品零售總額達人民幣4兆6463億元，月增0.02%。其中，商品零售額年增0.3%，餐飲收入增長0.7%。前10月社會消費品零售總額達人民幣41兆6464億元，年增1.0%。

投資方面，前10月全國固定資產投資（不含農戶）達人民幣36兆4824億元，年減8.1%，跌幅較前9月的7.2%擴大，也大於路透調查經濟學家預期的7.0%。其中，基礎設施投資下降5.1%，製造業投資下降2.9%，房地產開發投資下降21.6%，民間投資下降11.4%。不過，高技術產業投資增長4.0%，知識產權產品投資增長9.2%。

從工業產品來看，10月3D列印設備、鋰離子電池及工業機器人產量分別年增85.9%、30.0%和26.0%。前10月規模以上工業增加值年增5.3%。

進出口方面，10月貨物進出口總額達人民幣4兆8683億元，年增31.2%，其中出口增長28.7%，進口增長34.7%。前10月進出口總額達44兆8100億元，年增20.0%。

就業方面，10月全國城鎮調查失業率為5.1%，較上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員每周平均工作時間為48.3小時。

大陸國家統計局表示，10月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但國際環境不穩定、不確定因素較多，大陸國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。