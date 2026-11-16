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陸10月房價跌幅收窄 70城僅14城新房價格月增
大陸國家統計局今（16）日公布10月商品住宅銷售價格數據，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格較上月總體上漲，二、三線城市則持續下跌，各線城市房價年跌幅進一步收窄。不過，70個城市中，僅14個城市新建住宅價格較上月上漲，比9月減少3個。
據大陸國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀，10月一線城市新建住宅價格較上月由上漲0.1%轉為持平，其中上海、深圳分別上漲0.2%和0.1%，廣州持平，北京下跌0.1%。二線城市新建住宅價格由上月持平轉為下跌0.1%，三線城市則下跌0.2%，跌幅與上月相同。
二手住宅方面，10月一線城市價格較上月上漲0.2%，漲幅與上月相同。其中上海上漲0.5%，廣州上漲0.2%，深圳上漲0.1%，北京持平。二、三線城市二手住宅價格均下跌0.3%。70個城市中，二手住宅價格較上月上漲的城市僅7個，比9月減少2個。
從年增率來看，10月一線城市新建住宅價格年減0.1%，跌幅較上月收窄0.4個百分點；二、三線城市分別年減2.0%和3.6%。一線城市二手住宅價格年減0.4%，跌幅較上月收窄1.1個百分點，二、三線城市則分別年減4.1%和5.0%。
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