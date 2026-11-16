香港工商界50多人參加APEC工商領導人峰會

亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會將於17至18日在中國深圳舉行，據報導，香港方面將有50多名商界代表與會，可能是香港歷來最大規模的APEC代表團。

明報今天在報導中指出，港方代表團成員有本地主要商會、銀行及各大財團的「新掌舵人」，包括信和置業的黃永光，周大福的鄭志雯，新鴻基的郭基煇、郭基泓，嘉華國際的呂耀東，以及會德豐的吳宗權等。

此外，香港代表團成員還有外資大行代表，包括英資怡和主席班哲明、匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建、太古集團主席白德利等。

APEC領導人非正式會議將於18至19日舉行，工商領導人峰會將於17至18日率先舉行，中國貿促會昨天公布，中國國家主席習近平和澳洲、加拿大、智利、香港、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、越南共12名APEC經濟體領袖將出席工商領導人峰會並致辭或參與專題研討。