中芯國際業績亮眼 童振源：8年認列政府補助27.2億美元

中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）2026年第三季營收31.90億美元，季增6.1%、年增33.9%，創單季新高；毛利率29.9%，營業利益7.10億美元，年增逾一倍。但對此，駐新加坡代表童振源指出，若從較長期間與全球市場觀察，有兩項數據值得參考：

一、2018年至2025年，中芯國際累計認列的中國政府補助約27.2億美元，相當於同期營業利益的49%；

二、該公司營收成長主要來自成熟製程，全球晶圓代工市占率多年來維持在5.5%上下，並未明顯擴張。

童振源表示，中芯國際第三季產能利用率升至97.3%。成長主力並非最先進的AI運算晶片，而是電源管理等AI周邊晶片，以及工業與汽車應用；其中，工業與汽車營收季增26%。

中國市場占中芯國際第三季營收的90.8%，高於一年前的86.2%。這反映中國推動的供應鏈本土化與國產替代，已成為該公司成長的主要動力；但營收高度集中於中國市場，也使其營運較易受中國內需、產業政策及本土同業競爭影響。

童振源指出，中芯國際雖已具備7奈米級製程，但先進製程良率偏低、成本較高，產出絕大部分仍集中於28奈米及以上的成熟製程。成熟製程晶片單價與利潤率較低，即使產能利用率接近滿載，其毛利率仍約在二成至三成之間，與台積電同期逾六成五的水準有明顯差距。

中芯國際年營收由2023年的63.2億美元增至2025年的93.3億美元，兩年成長近五成；但依集邦科技（TrendForce）統計，其全球晶圓代工市占率在2022年至2025年間分別為5.3%、5.4%、5.7%及5.3%，大致持平，2026年第二季為5.4%。

童振源認為，主因在於全球晶圓代工市場同期快速成長，且新增產值多集中於AI與高效能運算所需的先進製程。

依中芯國際歷年財報，認列為收益的中國政府補助由2018年的1.57億美元增至2025年的4.73億美元，增加約兩倍，創歷年新高。八年合計占同期營收5.8%，但相當於同期營業利益的49%。

若以簡化方式自營業利益中扣除中國政府補助，2018年、2019年、2020年及2023年的營業利益均由正轉負。2023年中國政府補助3.64億美元，略高於當年3.58億美元的營業利益。在景氣低迷年度，中國政府補助明顯抵銷了其獲利的衰退。

不過，童振源也強調，這並不表示中芯國際缺乏自主獲利能力。2025年營業利益回升至11.10億美元，扣除4.73億美元中國政府補助後仍有約6.37億美元；2021年至2022年扣除補助後亦維持可觀獲利。換言之，中國政府補助的重要性隨景氣循環而變化。

2026年前三季，中芯國際營收87.01億美元，營業利益14.92億美元；同期「其他經營收入」約3.26億美元，較去年同期增加14%，相當於營業利益的22%，低於過去八年的49%，顯示本業獲利有所改善。

童振源提出有兩點需要留意：其一，其他經營收入雖以中國政府資金為主，但並非已確認的補助總額，僅能視為上限估計；其二，其認列具有明顯的季節性，2025年第四季單季即達2.14億美元，占全年的43%。因此，2026年全年的補助金額仍須待年報確認。

童振源表示，直接補助並非中國政府支持的全貌。租稅方面，中芯國際部分子公司適用15%的高新技術企業優惠稅率；2025年租稅優惠使其所得稅減少2.20億美元，2022年獲利高峰時更達4.76億美元，高於當年認列的中國政府補助2.89億美元。

股權方面，中芯國際主要新廠多以合資子公司設立，由中國國家及地方產業基金以少數股東身分出資；2025年子公司少數股東注資19.2億美元，2026年上半年中國國家集成電路產業投資基金二期再出資5.58億美元。此類注資屬股權投資，不宜與補助合併計為獲利；但若僅觀察補助，將低估中國政府支持的整體規模。

童振源指出，整體而言，中國半導體國產替代已形成實際市場需求，但中芯國際的成長主要來自利潤較低的成熟製程，全球市占率並未同步擴張。中國政府的補助與租稅優惠，特別是在景氣低迷時，對其獲利有顯著影響；產業基金注資則為其擴產提供資金。評估其未來競爭力，關鍵在於扣除補助與租稅優惠後，能否持續創造足以支應折舊、研發與擴產的獲利。