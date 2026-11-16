京港洽談會 簽約47項目逾74億美元

第廿九屆北京．香港經濟合作研討洽談會日前在北京舉行，並進行主題投資推介和京港兩地重點合作項目簽約。本屆洽談會共簽約項目四十七個，簽約金額七四點七九億美元。

推介現場，兩地亮出「投資香港」「投資北京」的發展新機遇。「京港洽談會歷經廿九載，已成為京港兩地高層對接、產業互動、資本聯動的重要旗艦平台。」香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇表示。

北京雲跡科技創始人、董事長支濤表示：「北京的土壤讓我們生根，香港的平台讓我們生長。」作為一家做服務機器人和智慧體的科技企業，二○二四年三月，雲跡科技與港方對接進入數碼港，和香港高校合作，後又成立香港國際業務中心和香港理工大學聯合創新實驗室。去年十月，雲跡科技登陸港交所。支濤說，在香港兩年多以後，如今雲跡科技在全球廿多個國家和地區開展業務。

北京的投資機遇同樣令人期待。今年一至八月，北京實際使用外資同比增長百分之八十二點五，累計認定外資研發中心三六七家，高品質發展動能充沛，也為京港兩地合作帶來更廣闊的空間、更豐富的機遇。

香港信和集團主席黃永光表示，多年來，信和集團已投資超過卅家北京公司，覆蓋科技投資、人才培育、文物保育等多個領域。去年京港洽談會上，該集團承諾的一億元投資基金正加快推進；不久前落地對人工智慧企業月之暗面超過一點三億元的投資；未來一年，計畫再追加一億元科創投資。

京港洽談會今年簽約的四十七個項目中，在京投資專案卅四個，在港投資專案六個，協議類專案七個。簽約專案覆蓋科技服務、商務服務、生物醫藥、金融、人工智慧、軟體和資訊技術服務、商業航太、文化旅遊、智慧製造與裝備等領域。

大會上，「一帶一路」直通車香港會客廳揭牌。該會客廳將依託香港生產力促進局The Cradle出海服務中心布局，未來與位於北京的五家線下會客廳協同聯動，為企業提供涵蓋跨境投資、供應鏈管理、香港資助政策等領域的一站式專業支持。