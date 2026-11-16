聽新聞
0:00 / 0:00

隔兩月再萎縮 陸10月貸款減千億人民幣

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸十月新增貸款再度轉跌，單月減少一千億元人民幣，時隔二個月再度萎縮。此外，十月社會融資規模雖增加一點一五兆元人民幣，但也低於市場預期的一點四五兆元。分析認為，數據反映大陸居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

綜合彭博、港媒報導，根據中國人民銀行大陸央行）十三日發布的數據計算，今年前十個月，廣義信貸指標社會融資規模增量累計為廿八點六一兆元（人民幣，下同），按年少增二點二九兆元。扣除前三季數據，十月單月社融增量為一點一五兆元，雖按年增加三千四百億元，但仍低於市場預期的一點四五兆元。去年同期增幅則為八千一百八十億元。

此外，今年前十個月新增貸款十一點四二兆元，以此計算，十月人民幣貸款減少一千億元，意味著償還規模超過了新增貸款額，也遜於預期的減少二百億元。這是繼今年七月以來再次轉負。

彭博指出，由於十一長假後工作日減少，大陸十月信貸活動通常會放緩。過去幾年，隨著市場信心的減弱，借貸需求一直低迷。

信貸結構顯示，前十個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加十點九一兆元，按年少增三點六一兆元。按部門畫分，企業及事業單位貸款為主要支撐，前十個月增加十二點三九兆元，其中中長期貸款占六點六九兆元；住戶貸款則減少一點四六兆元，其中短期貸款及中長期貸款分別減少一點四一兆元與五○一億元，反映居民端信貸與購房需求持續偏弱。

直接融資方面，前十個月企業債券淨融資達三點一兆元，按年多增一點二七兆元；非金融企業境內股票融資五七○五億元，按年多一八四二億元。政府債券淨融資則為十一點四九兆元，按年減少四五九二億元。

人民幣 大陸央行 中國人民銀行 信貸 通縮

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

具身智能投資降溫 陸創投資本重回半導體領域

排擠效應⋯高科技廠搶貸 吸走銀行資金

銀行股市未實現利益9371億創高 債券未實現損失擴大

華南金、第一金獲利寫新高 第一銀賺贏華南銀 為何母金控反而輸了？

相關新聞

AI關鍵技術…海底資料中心 陸擁8成專利

ＡＩ熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底資料中心（ＵＤＣ）被視為解決耗能、散熱和土地占用等問題的關鍵方向之一。本月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國大陸擁有全球百分之八十的海底資料中心專利，在該關鍵技術領域占據領先地位。

隔兩月再萎縮 陸10月貸款減千億人民幣

大陸十月新增貸款再度轉跌，單月減少一千億元人民幣，時隔二個月再度萎縮。此外，十月社會融資規模雖增加一點一五兆元人民幣，但也低於市場預期的一點四五兆元。分析認為，數據反映大陸居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

創投轉向 具身智能降溫 資金重回半導體

在具身智能投資降溫後，中國大陸創投資金再度重回半導體領域。

京港洽談會 簽約47項目逾74億美元

第廿九屆北京．香港經濟合作研討洽談會日前在北京舉行，並進行主題投資推介和京港兩地重點合作項目簽約。本屆洽談會共簽約項目四十七個，簽約金額七四點七九億美元。

從投行看大陸／增值稅「非應稅交易」抵扣新規

台商應根據25號公告梳理2026年1至8月已發生、但尚未處理完畢的非應稅交易涉稅事項。

APEC工商峰會美企陣仗大 明起深圳登場 習近平將出席

2026亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日至18日將在深圳舉行，主辦方中國國際貿易促進委員會（貿促會）副會長李慶霜昨（15）日表示，本屆峰會主題「共促繁榮、共贏未來」，吸引115家世界500強企業代表參加，其中美國企業數量居外方經濟體之首，占外方參會企業近兩成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。