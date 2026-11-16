隔兩月再萎縮 陸10月貸款減千億人民幣

大陸十月新增貸款再度轉跌，單月減少一千億元人民幣，時隔二個月再度萎縮。此外，十月社會融資規模雖增加一點一五兆元人民幣，但也低於市場預期的一點四五兆元。分析認為，數據反映大陸居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

綜合彭博、港媒報導，根據中國人民銀行（大陸央行）十三日發布的數據計算，今年前十個月，廣義信貸指標社會融資規模增量累計為廿八點六一兆元（人民幣，下同），按年少增二點二九兆元。扣除前三季數據，十月單月社融增量為一點一五兆元，雖按年增加三千四百億元，但仍低於市場預期的一點四五兆元。去年同期增幅則為八千一百八十億元。

此外，今年前十個月新增貸款十一點四二兆元，以此計算，十月人民幣貸款減少一千億元，意味著償還規模超過了新增貸款額，也遜於預期的減少二百億元。這是繼今年七月以來再次轉負。

彭博指出，由於十一長假後工作日減少，大陸十月信貸活動通常會放緩。過去幾年，隨著市場信心的減弱，借貸需求一直低迷。

信貸結構顯示，前十個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加十點九一兆元，按年少增三點六一兆元。按部門畫分，企業及事業單位貸款為主要支撐，前十個月增加十二點三九兆元，其中中長期貸款占六點六九兆元；住戶貸款則減少一點四六兆元，其中短期貸款及中長期貸款分別減少一點四一兆元與五○一億元，反映居民端信貸與購房需求持續偏弱。

直接融資方面，前十個月企業債券淨融資達三點一兆元，按年多增一點二七兆元；非金融企業境內股票融資五七○五億元，按年多一八四二億元。政府債券淨融資則為十一點四九兆元，按年減少四五九二億元。