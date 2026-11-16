創投轉向 具身智能降溫 資金重回半導體

在具身智能投資降溫後，中國大陸創投資金再度重回半導體領域。

財聯社創投通數據顯示，僅十月三十一日至十一月六日一周，積體電路領域融資金額達到了人民幣一百一十一億元，在大陸國內披露融資總額中的占比超過一半。

科創板日報引述第三方統計數據報導，十月具身智能領域共計三十三起融資，涉及金額人民幣一○一點○五億元；九月的數據則是六十起、人民幣一一○點二八億元。十月融資筆數較上期減少百分之四十五，金額下降約百分之八點四，交易頻率的變化比資金規模更為明顯。

與此同時，投中研究院數據顯示，今年第三季，半導體領域合計六三一起投資交易，融資規模達人民幣一○九二點四三億元，數量和金額分別較去年同期增長百分之五十二點四二和百分之九十一點二。

前述變化顯示，具身智能降溫，一級市場資金重新尋找投資主題，半導體是目前被更多市場參與方提及的選擇。

報導指出，僅十月就有至少十家ＡＩ晶片相關企業完成新一輪融資，其中多筆達到十億元級，覆蓋存算融合、服務器ＣＰＵ、智能駕駛等方向。到了十一月初，存算一體晶片企業後摩智能、先進封裝企業奕成科技又分別宣布完成數十億元融資。

另有大陸國資背景先進封裝項目的數十億元規模融資，目前正在交割過程當中。可以看到，這批大額融資與ＡＩ計算需求密切相關，覆蓋了晶片設計、封裝等多個產業鏈環節。

不過，融資並未變得輕鬆。「資金口味變了」，一家硬科技企業的融資負責人稱，在和機構的溝通中發現，不少機構目前已經把訂單作為是否出手的重要前提，訂單規模成為了篩選門檻，意味投資方對企業商業進展的要求，落到更具體的數字上。