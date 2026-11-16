從投行看大陸／增值稅「非應稅交易」抵扣新規

2026年8月27日，大陸財政部、稅務總局發布25號公告《關於明確非應稅交易等增值稅有關事項的公告》（簡稱「25號公告」），以「正面清單+負面清單」方式，明確了非應稅交易進項稅額可抵扣與不可抵扣的具體情形，除了自2026年9月1日起施行，並對2026年1至8月已發生尚未處理的事項追溯適用。

一、政策背景

根據《增值稅法實施條例》，要判定是否構成「不得抵扣非應稅交易」，須同時滿足兩項要件，一是發生《增值稅法》規定的應稅交易和視同應稅交易以外的經營活動（也就是非應稅經營活動），並取得相關貨幣或非貨幣形式的經濟利益；其次是不屬於《增值稅法》規定的四項非應稅交易，也就是員工薪酬服務、行政事業性收費及政府性基金、徵收徵用補償、存款利息。

企業購進貨物、服務、無形資產、不動產，若用於同時符合上列情形的非應稅交易，對應的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

但由於該條文較為抽象，實務中又有不少業務處於邊界模糊地帶，比如收取違約金、取得財政補貼、轉讓股權等交易涉及的進項稅額是否需轉出，各地理解不一，為統一執行口徑，才以25號公告用清單方式直接予以釐清。

二、正面清單：進項稅額可抵扣

以下六類非應稅交易對應的進項稅額，可以從銷項稅額中抵扣：

1.作為被保險人獲得保險賠付

2.接受貨幣性資產或者非貨幣性資產捐贈

3.因合同未履行且未發生應稅交易而取得違約金等收入

4.無償提供服務（不含無償轉讓金融商品）

5.轉讓因自身發生應稅交易取得的相關應收帳款等債權（不含有價證券）

6.按照有關政策規定取得，且與其銷售貨物、服務、無形資產、不動產的收入或數量不直接掛鉤的財政補貼

上述情形雖不屬於四項非應稅交易，但因不屬於非應稅經營活動或未取得經濟利益，未同時滿足「不得抵扣非應稅交易」的兩項要件，對應進項稅額可以抵扣。而無償轉讓金融商品視同應稅交易，取得與銷售收入或數量直接掛鉤的財政補貼屬於應稅交易，對應的進項稅額本來就可以直接抵扣。

三、負面清單：進項稅額不可抵扣

以下四類非應稅交易對應的進項稅額不得抵扣，需做進項稅額轉出處理：

1.銷售貨物、服務、無形資產、不動產不屬於增值稅法第四條在境內發生應稅交易所列情形

2.有償轉讓股權（不含有價證券）

3.持有股權（不含有價證券）取得的股息紅利和持有股份公司普通股（含有價證券）取得的股息紅利

4.貨物期貨交易（不含實物交割環節）

上述情形均屬於非應稅經營活動並取得了經濟利益、且不屬於四項非應稅交易，同時滿足「不得抵扣非應稅交易」的兩項要件，對應的進項稅額不得抵扣。而有償轉讓有價證券（股票、債券、基金等）和貨物期貨交易的實物交割均屬於應稅交易，對應的進項稅額可以抵扣。

台商可根據25號公告，梳理2026年1至8月已發生但尚未處理完畢的非應稅交易涉稅事項，對照正面清單和負面清單進行區別，同時對於共用無法劃分的進項稅額，按規定計算分攤當期不得抵扣金額，並建立非應稅交易進項稅額的台帳，避免應抵未抵的損失，或不應抵而抵的稅務風險。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)