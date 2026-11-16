陸具身智能投資降溫 創投資金轉向半導體

在具身智能（指AI擁有一個物理實體）投資降溫後，大陸創投資金再度重回半導體領域。財聯社創投通數據顯示，僅10月31日至11月6日一周，集成電路領域融資金額達到人民幣111億元，在大陸國內披露融資總額中的占比超過一半。

科創板日報引述第三方統計數據報導，10月具身智能領域發生33起融資，涉及金額人民幣101億元；9月的數據則為60起、人民幣110億元。融資筆數較上期減少45%，金額下降約8.4%，交易頻次的變化比資金規模更為明顯。

與此同時，投中研究院數據顯示，今年第三季，半導體領域發生631起投資交易，融資規模人民幣1,092億元，數量和金額較去年同期增長52.42%和91.20%。

前述變化顯示，具身智能降溫，一級市場資金重新尋找投資主題，半導體是目前被更多市場參與方提及的選擇。

報導指出，僅10月就有至少十家AI晶片相關企業完成新一輪融資，其中多筆達到人民幣十億元級，覆蓋存算融合、伺服器CPU、智能駕駛等方向。