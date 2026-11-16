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APEC工商峰會美企陣仗大 明起深圳登場 習近平將出席

經濟日報／ 特派記者謝守真／深圳15日電
深圳進入「APEC時間」，市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。 （中新社）
深圳進入「APEC時間」，市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。 （中新社）

2026亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日至18日將在深圳舉行，主辦方中國國際貿易促進委員會（貿促會）副會長李慶霜昨（15）日表示，本屆峰會主題「共促繁榮、共贏未來」，吸引115家世界500強企業代表參加，其中美國企業數量居外方經濟體之首，占外方參會企業近兩成。

大陸國家主席習近平將和澳洲、加拿大等12位APEC經濟體領導人出席工商領導人峰會並發表演講、致辭或參與專題研討。值得注意的是，美國總統川普不在工商領導人名單之中。

川普缺席可能與行程安排有關，他預計在16日由美國啟程出訪，展開為期四天的亞洲行程；在前往中國大陸前，川普預計17日先赴菲律賓並出席東協（ASEAN）相關峰會活動；18日至19日出席APEC領導人非正式會議（深圳峰會），並在場邊舉行今年第三度川習會，以及美中俄三方峰會。

APEC深圳峰會重要會議時程
APEC深圳峰會重要會議時程

李慶霜昨在工商界活動專題新聞發布會上表示，本屆峰會將發布「2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議」，這也是峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件，將聚焦人工智慧創新生態、亞太永續發展、亞太自由貿易區、數位經濟合作，以及粵港澳大灣區與亞太發展機遇等議題，將工商界研討成果與交流共識整理為倡議，向APEC經濟體領導人建言。

此次是繼2001年上海、2014年北京後，中國大陸第三次擔任APEC東道主。貿促會表示，峰會期間還將推動跨境電商、人工智慧、智慧海關等合作倡議，促進貿易便利化。其中，中方與美國工商界代表提出加強亞太供應鏈合作的聯合提案，並與加拿大工商界代表提出「人工智慧＋」聯合提案。

這次參會企業涵蓋21個APEC經濟體，美國企業報名數量居外方參會企業首位，包括谷歌、波音、蘋果、微軟、亞馬遜、沃爾瑪、埃克森美孚等在列，另有英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的知名企業參加。除115家世界500強企業代表外，多位國際組織負責人，以及美國、俄羅斯、日本等經濟體商協會負責人也將出席。

深圳企業積極參與，貿促會組織130多家深圳企業參會，並邀請部分企業負責人參與專題研討。

太平洋經濟合作理事會（PECC）日前發布的「2026－2027年亞太區域現況報告」指，該會調查500多名亞太意見領袖，受訪者將保護主義升高及貿易戰列為區域經濟成長面臨的主要威脅。報告建議APEC優先降低保護主義風險、強化供應鏈韌性。

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