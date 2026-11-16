AI關鍵技術…海底資料中心 陸擁8成專利

ＡＩ熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底資料中心（ＵＤＣ）被視為解決耗能、散熱和土地占用等問題的關鍵方向之一。本月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國大陸擁有全球百分之八十的海底資料中心專利，在該關鍵技術領域占據領先地位。

陸上資料中心消耗的電力已占全球總用電量的百分之三，其中相當一部分電力被用於散熱。相較之下，海底資料中心利用海水作為天然「散熱器」，可大幅降低能源消耗和冷卻用水量。

港媒南華早報引述期刊「海洋信息技術與應用」研究報導，研究人員分析二○○六年至二○二六年六月的全球海底資料中心專利，篩選得到一六八件樣本。

研究發現，二○一四年前，早期研發主要由美國、挪威和加拿大的海洋工程公司和研究機構主導，他們專注於建造耐壓艙和水下設施，當時每年的專利申請量不足三件；但自二○二一年起，大陸成為海底資料中心專利的主導者，技術創新已從孤立驗證轉向系統集成和工程實施。在一六八件專利樣本中，大陸專利占百分之八十，南韓的專利數量排在第二，主要集中在資料艙部署和結構設備開發。美國的專利涉及系統架構、供電和本地資料處理。

全球首個海上風電融合型海底資料中心已於今年初在上海臨港投入使用，總投資人民幣十六億元，一期示範項目裝機規模二點三兆瓦。