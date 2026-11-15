受AI發展帶動…香港9月出口大增「升六成」 港府憂AI發展或放緩

香港九月出口按年升六成多，創超過四十年來最快單月增速，港府主管官員說，主要受人工智慧（AI）相關電子產品出口帶動，但AI發展趨勢或會放緩，香港需發掘新機遇，不能「等運到」。

港府商務及經濟發展局長丘應樺說，香港九月出口大升六成，令香港一年轉口貿易貨值增至七千多億港元，是香港本地生產總值的1.4倍，成為香港整體經濟增長的「壓艙點」。

然而香港出口數字位於高基數，如何評估往後升幅，丘應樺認為，香港經濟受外圍影響，部分地方衝突雖然可能緩和，但前景仍未明朗，加上AI發展的趨勢或會放緩，會密切留意全球趨勢，香港不能「等運到」，需要自強不息，不斷發掘新機遇。

他又提到，APEC領導人非正式會議本周在深圳舉行，會議主題是「建設亞太共同體」，希望打造亞太地區的經濟合作及和平共同發展，同時注重貿易創新及人工智慧發展。

港府財政司司長陳茂波也透過網誌說，香港一連七日舉行的「香港海運周」，港府將公布新一批夥伴港口名單，並簽署多項與航運相關的合作備忘錄。全球貿易格局一直變化，而貨物停靠的港口越多，每個港口的可靠性和效率就越重要，同時綠色轉型和人工智慧正重塑航運業，相信在新形勢下，正是香港國際航運中心由「量」向「值」升級的機遇。