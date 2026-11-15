4年前急裁員…今年忙到熬通宵 華爾街在大陸賺到錢了嗎？

摘要 2022年，摩根士丹利還在香港裁撤中國業務人員；今年，銀行業卻忙到連熬通宵。AI交易與中國企業出海撐起投行榮景，但科創50不到4個月重挫40%，投資人也懷疑出海的獲利能力。華爾街在中國賺得不多，仍不願缺席，只是多年期計畫如今得年年重新評估。

2022年11月，摩根士丹利香港數十名中國業務投資銀行家，臨時被叫到辦公室46樓，看著同事被解僱、請出大樓。當時，中國被部分外資視為「不可投資」。

4年後，中國業務銀行家今年大半時間忙不過來，部分摩根士丹利投資銀行家，連熬好幾個通宵。

據《彭博》報導，摩根大通（JPMorgan Chase）中國營收連續兩年成長20%，中國業務可望在2030年前翻倍；摩根士丹利今年已承辦11檔規模至少10億美元的中國股票與股權連結發行，多過2021年香港上一波IPO熱潮高峰時；高盛則參與主導了香港今年前5大IPO中的4檔。

撐起這波榮景的，有兩大引擎。

AI交易與中國企業出海，撐起投行榮景

第一個是AI。據一家美國銀行內部統計，去年11月以來，香港共有100筆AI相關交易，募資660億美元。

第二個是中國企業出海。北京鼓勵比亞迪、寧德時代等本土企業壯大、走向海外，有時要在香港或紐約賣股，有時需要外匯或貸款，都替投資銀行帶來生意。摩根大通中國區共同執行長Alan Ho預測，未來5年，中國將出現新一波真正的跨國企業，有些公司的海外營收，終將占一半以上。

但這兩大引擎，近來都出現雜音。

科創50重挫4成，本益比仍約100倍

先看AI。《路透》10月下旬報導，以AI與半導體股為主的科創50指數，不到4個月重挫40%，市值蒸發約4,800億美元。機器人公司宇樹科技8月上市至今，股價已腰斬；光通訊元件廠中際旭創，股價也從6、7月高點跌了約60%，部分原因是美國正朝禁止它供貨給美國資料中心的方向推進。

即使跌了這麼多，科創50的本益比仍約100倍，那斯達克100指數只有30倍。香港蓮花資產管理合夥人暨投資長Hong Hao直言，這波下跌將讓許多想上市的公司喊停。

不過，《彭博》的報導提到，夏季高峰過後，交易步調雖因市場重挫與港股IPO監管趨嚴而放緩，銀行家仍看好AI的長期前景，認為近期科技股賣壓只是漲多後的修正。

高盛大中華區股票研究共同主管Trina Chen說，市場要的是能獲利的擴張。投資人得先確信，中企出海不會像國內一樣陷入「內捲」，被競爭殺低價格；地緣政治與市場准入限制，也壓抑著相關股價。這些不確定性，使中國企業的海外擴張機會，幾乎還沒反映在股價上。

高盛全球淨利逾170億美元，中國境內僅2.18億

更現實的是，華爾街在中國賺到的錢，本來就不多。高盛去年中國境內淨利創下新高，也不過14.6億人民幣，約2.18億美元，相較其全球逾170億美元的淨利，微不足道；中國本土券商去年獲利，則是16家在陸外資機構的51倍。

既然如此，為什麼不走？德國法蘭克福歌德大學研究主任佩特里（Johannes Petry）的說法很實際：中國本土市場就算是塊小蛋糕，還是要分一塊。

對華爾街來說，中國或許不是當年想像的金礦，卻正成為一門還不錯的生意，只是多年期計畫，如今得年年重新評估。

資料來源：彭博、路透、CNBC

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