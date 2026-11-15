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黃仁勳風波後美恐緊縮晶片出口 陸官媒憂衝擊尖端算力

中央社／ 台北15日電
輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳被爆婚外情並引發美國國安疑慮。中國官媒發文表示，黃仁勳離職可能是美國對中國晶片出口政策的轉折點，如果美國進一步緊縮AI晶片出口，中國國內大模型訓練、高端算力供給必然會承受短期壓力。路透
輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳被爆婚外情並引發美國國安疑慮。中國官媒發文表示，黃仁勳離職可能是美國對中國晶片出口政策的轉折點，如果美國進一步緊縮AI晶片出口，中國國內大模型訓練、高端算力供給必然會承受短期壓力。路透

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳被爆婚外情並引發美國國安疑慮。中國官媒發文表示，黃仁勳離職可能是美國對中國晶片出口政策的轉折點，如果美國進一步緊縮AI晶片出口，中國國內大模型訓練、高端算力供給必然會承受短期壓力。

中國官媒北京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」14日刊文，提到在中美人工智慧（AI）競爭中，黃仁勳「在客觀上發揮了特殊的平衡作用」。他出於商業考量，在晶片出口問題上一直積極推動美國政府放寬對中管制。

文章表示，川普開始第2個美國總統任期後，黃仁勳與白宮的關係日益密切。今年1月，川普政府批准輝達對出口H200晶片，條件是輝達向美國政府上繳銷售額的25%。

文章表示，現在黃仁勳的離開，意味著美國政商界失去一個力主在國家安全和經濟利益間追求平衡的聲音。上海對外經貿大學國際組織學院講師白玉川表示，繼任者的遊說能力和風險偏好可能會迫使輝達選擇一種更為穩妥的策略，傾向於主動自我約束、避免被國會盯上，不會再像黃仁勳那樣積極爭取彈性空間。

這篇文章認為，這不僅是輝達自身的轉折點，也可能是美國對中晶片出口政策的轉折點。

文章說，可以預見的是，在這樁風波後，美國國會鷹派更會以「公司治理風險」和「安全隱患」為由，推動更加嚴格的法案。有報導稱，美國國會議員和商務部正推動新的晶片法案，阻止中國企業從海外遠程獲取美國算力。

文章表示，如果後續美國進一步緊縮AI晶片出口，中國國內大模型訓練、高端算力供給必然會承受短期壓力；中國國產晶片在市場占有率上升的同時，在CUDA軟體系統的相容度及大規模運算的穩定性上，仍與輝達有技術落差，需要修補這方面的短處。

這篇文章說，中國國產替代是長期而艱苦的過程，不會因為外部事件自動完成，「腳踏實地走好每一步路是唯一的選擇」。

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