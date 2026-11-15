掌握算力建設先機 陸擁逾8成海底數據中心專利

AI熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底數據中心（UDC）被視為解決能耗、散熱和土地佔用等問題的關鍵方向之一。本月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國擁有全球80%的海底數據中心專利，在該關鍵技術領域佔據決定性領先地位。

陸上數據中心消耗的電力已佔到全球總用電量的3%，其中相當一部分電力被用於散熱。相較之下，海底數據中心利用海水作為天然「散熱器」，可以大幅度降低能源消耗和冷卻用水量。

港媒南華早報14日引述期刊「海洋信息技術與應用」研究報導，研究人員分析了2006年至2026年6月的全球海底數據中心專利，經人工篩選得到168件樣本。

研究發現，2014年之前，早期研發主要由美國、挪威和加拿大的海洋工程公司和研究機構主導，他們專注於建造耐壓艙和水下設施，當時每年的專利申請量不足三件；但自2021年起，中國成為海底數據中心專利的主導者，技術創新已從孤立驗證轉向系統集成和工程實施。

在這168件專利樣本中，中國專利佔到80%，佔據主導地位。韓國的專利數量排在第二位，主要集中在數據艙部署和結構設備開發方面。美國的專利涉及系統架構、供電和本地數據處理，挪威和英國等歐洲國家持有的專利則涉及海底生產控制、供電以及自動化運維等。

研究表明，在未來綠色算力基礎設施建設中，西方失去主導地位，中國則從早期的追趕者轉變為海底數據中心技術的領頭羊。如今中國在模塊化建造、原位檢修等工程化技術方向具有優勢，海外創新則側重生態友好設計和跨區域組網。

研究人員認為，在數位經濟和減排目標的驅動下，中國海底數據中心行業將逐步從近岸向深海拓展，並從孤立的算力設施轉變為支撐海洋經濟的節點。他們指出，海上風電與海底數據中心的整合可能成為未來探討的方向之一。

近期，全球首個海上風電融合型海底數據中心已於今年年初在上海臨港投入使用，該設施總投資人民幣16億元，整體規劃24兆瓦，一期示範項目裝機規模2.3兆瓦，總重1,950噸，位於10公尺水深的海域，設置有4層機櫃層，每層的面積在160平方公尺左右，綠電直供率超95%，節省陸地資源超九成。