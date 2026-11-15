快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握算力建設先機 陸擁逾8成海底數據中心專利

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
全球首個海上風電融合型海底數據中心已於今年年初在上海臨港投入使用。圖／取自上觀新聞
全球首個海上風電融合型海底數據中心已於今年年初在上海臨港投入使用。圖／取自上觀新聞

AI熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底數據中心（UDC）被視為解決能耗、散熱和土地佔用等問題的關鍵方向之一。本月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國擁有全球80%的海底數據中心專利，在該關鍵技術領域佔據決定性領先地位。

陸上數據中心消耗的電力已佔到全球總用電量的3%，其中相當一部分電力被用於散熱。相較之下，海底數據中心利用海水作為天然「散熱器」，可以大幅度降低能源消耗和冷卻用水量。

港媒南華早報14日引述期刊「海洋信息技術與應用」研究報導，研究人員分析了2006年至2026年6月的全球海底數據中心專利，經人工篩選得到168件樣本。

研究發現，2014年之前，早期研發主要由美國、挪威和加拿大的海洋工程公司和研究機構主導，他們專注於建造耐壓艙和水下設施，當時每年的專利申請量不足三件；但自2021年起，中國成為海底數據中心專利的主導者，技術創新已從孤立驗證轉向系統集成和工程實施。

在這168件專利樣本中，中國專利佔到80%，佔據主導地位。韓國的專利數量排在第二位，主要集中在數據艙部署和結構設備開發方面。美國的專利涉及系統架構、供電和本地數據處理，挪威和英國等歐洲國家持有的專利則涉及海底生產控制、供電以及自動化運維等。

研究表明，在未來綠色算力基礎設施建設中，西方失去主導地位，中國則從早期的追趕者轉變為海底數據中心技術的領頭羊。如今中國在模塊化建造、原位檢修等工程化技術方向具有優勢，海外創新則側重生態友好設計和跨區域組網。

研究人員認為，在數位經濟和減排目標的驅動下，中國海底數據中心行業將逐步從近岸向深海拓展，並從孤立的算力設施轉變為支撐海洋經濟的節點。他們指出，海上風電與海底數據中心的整合可能成為未來探討的方向之一。

近期，全球首個海上風電融合型海底數據中心已於今年年初在上海臨港投入使用，該設施總投資人民幣16億元，整體規劃24兆瓦，一期示範項目裝機規模2.3兆瓦，總重1,950噸，位於10公尺水深的海域，設置有4層機櫃層，每層的面積在160平方公尺左右，綠電直供率超95%，節省陸地資源超九成。

算力 專利 海洋

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

009819自低點反彈逾10％！博通3天漲超17％ 美國AI數據中心8成建設估如期上線

AI用電需求升溫！伊頓電力訂單年增46％ 009831布局全球電力產業鏈

費半大漲近7％！AI數據中心、電力股強勢反彈 009819成分股漲逾一成

中官媒：黃仁勳去留對AI衝擊有限 將加快國產替代進程

相關新聞

黃仁勳風波後美恐緊縮晶片出口 陸官媒憂衝擊尖端算力

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳被爆婚外情並引發美國國安疑慮。中國官媒發文表示，黃仁勳離職可能是美國對中國晶片出口政策...

掌握算力建設先機 陸擁逾8成海底數據中心專利

AI熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底數據中心（UDC）被視為解決能耗、散熱和土地佔用等問題的關鍵方向之一。本月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國擁有全球80%的海底數據中心專利，在該關鍵技術領域佔據決定性領先地位。

中官媒：黃仁勳去留對AI衝擊有限 將加快國產替代進程

Nvidia輝達（又譯英偉達）前執行長黃仁勳辭職後，多家外媒報導稱靠「走私美國晶片」和「蒸餾美國技術」的中國成了最大輸家，將嚴重衝擊中國AI發展。不過這項說法很快就被中國官媒打臉。環球時報引述分析稱，黃仁勳出事對中國AI晶片市場的直接衝擊「有限」，反而可能進一步加快中國晶片自主研發和國產替代進程；北京日報更進一步指出，中國自研的基礎已準備充分，中國不僅方向不改，還會加速自研晶片，黃仁勳個人的離場沒那麼可怕。

中國自主研製10噸級電動客機 完成有人駕駛首飛

從中國商飛透露，中國自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，14日在山東濱州完成首次有人駕駛智能飛行。

具身智能投資降溫 陸創投資本重回半導體領域

在具身智能投資降溫後，大陸創投資金再度重回半導體領域。財聯社創投通數據顯示，僅10月31日至11月6日一周，集成電路領域融資金額達到了人民幣111億元，在大陸國內披露融資總額中的佔比超過了一半。

陸10元快剪迅速火了 不只消費降級更是「消費清醒」

大約20年前台灣街頭開始出現「百元快剪」，之後很快就遍地開花。雖然現在仍隨處可見各種品牌的快剪店，但價格基本上都已經來到150元甚至200元以上。不過，對岸的中國大陸近來則是冒出大量「10元（人民幣）快剪」。一位在蘇州工作的台灣人說，他家附近最近就又新開了一家快剪店，還推出開幕活動價：人民幣9.9元。台幣50塊銅板不到就能理一次髮，莫非這是經濟不景氣下的中國「消費降級」另一寫照？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。