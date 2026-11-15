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具身智能投資降溫 陸創投資本重回半導體領域

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在具身智能投資降溫後，大陸創投資金再度重回半導體領域。新華社
在具身智能投資降溫後，大陸創投資金再度重回半導體領域。新華社

在具身智能投資降溫後，大陸創投資金再度重回半導體領域。財聯社創投通數據顯示，僅10月31日至11月6日一周，集成電路領域融資金額達到了人民幣111億元，在大陸國內披露融資總額中的佔比超過了一半。

科創板日報引述第三方統計數據報導，10月具身智能領域發生33起融資，涉及金額人民幣101.05億元；9月的數據則是則為60起、人民幣110.28億元。融資筆數較上期減少45%，金額下降約8.4%，交易頻次的變化比資金規模更為明顯。

與此同時，投中研究院數據顯示，今年第三季，半導體領域發生631起投資交易，融資規模1092.43億元，數量和金額分別較去年同期增長52.42%和91.20%。

前述變化顯示，具身智能降溫，一級市場資金重新尋找投資主題，半導體是目前被更多市場參與方提及的選擇。

報導指出，僅10月就有至少10家AI晶片相關企業完成新一輪融資，其中多筆達到十億元級，覆蓋存算融合、服務器CPU、智能駕駛等方向。到了11月初，存算一體晶片企業後摩智能、先進封裝企業奕成科技又分別宣佈完成數十億元融資。

另有國資背景先進封裝項目的數十億元規模融資，目前正在交割過程當中。可以看到，這批大額融資與AI計算需求密切相關，覆蓋了晶片設計、封裝等多個產業鏈環節。

不過，融資並未變得輕鬆。「資金口味變了」一家硬科技企業的融資負責人稱，在和機構的溝通中發現，不少機構目前已經把訂單作為是否出手的重要前提，訂單規模成為了篩選門檻，意味投資方對企業商業進展的要求，落到更具體的數字上。

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