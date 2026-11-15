降低青年洗腎風險 陸將IgA腎病新藥Voyxact納醫保目錄
大陸官方14日公布2026國家醫保藥品目錄，日藥廠大冢製藥全球首個IgA腎病靶向生物製劑斯貝利單抗注射液（商品名稱伊再可®，英文商品名：Voyxact®）被納入目錄，用於降低存在疾病進展風險的原發性免疫球蛋白A腎病（IgAN）成人患者的蛋白尿。目前台灣已有藥物試驗點，但還未正式引進。
IgA 腎病變（全名為 A 型免疫球蛋白腎病變，IgA nephropathy）是全球最常見的原發性腎絲球腎炎，好發於年輕人與中年族群，早期無明顯症狀，但血尿、泡泡尿可能是早期線索，如果惡化可能得洗腎。台灣、中國大陸與日本為盛行率最高熱區。
該疾病在大陸腎活檢病例中約佔54.3%，大陸患者病理重、進展更快，大樣本研究顯示近80%的患者在診斷後20年內可能進展至終末期，需依靠透析或腎移植維持。
經過試驗，Voyxact能在兩年內不僅維持、甚至改善腎功能，更可能從根本上抑制疾病進展，能降低病情惡化至洗腎風險。
該藥已於2025年11月獲得美國FDA加速核准，並於 2026 年10月公布兩年完整第三期數據。大陸在批准Voyxact進度快，京報網報導，大陸官方在今年6月通過優先審評審批程序在中國附條件獲批，此次納入2026大陸國家醫保藥品目錄，等於獲批上市到醫保覆蓋的快速銜接。
據悉，該創新療法納入大陸醫保目錄後，符合條件的大陸患者可按規定報銷，長期用藥的可及性明顯提升；大陸患者獲取這一前沿療法的經濟門檻大幅降低，有助於更多存在進展風險的患者盡早啟用對因治療，在疾病早期阻斷進展、推遲乃至避免走向透析，最終減輕患者家庭與整體醫保體系的長期負擔。
事實上，Voyxact在台灣有六個試驗點，台灣本土醫療體系對該藥不陌生，未來能否引進台灣要看全球狀況與後續健保評估。有觀點認為，要看健保是否願意把「前端延緩腎衰竭」視為長期節費策略。
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