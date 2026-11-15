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中國第3度主辦 APEC深圳峰會看點一次看

中央社／ 深圳15日電

亞太經濟合作會議（APEC）是亞太地區最重要的經貿合作論壇，2026年系列活動由中國第3度主辦，領導人非正式會議將於18至19日在深圳登場，大國元首場邊會晤、領袖大合照等環節均為看點。

●什麼是APEC？

亞太經濟合作會議簡稱APEC（Asia-Pacific EconomicCooperation），1989年由時任澳洲總理霍克（RobertHawke）倡議成立，成立時創始會員12個。APEC是亞太地區最重要的經貿合作論壇，21個會員經濟體貿易總額約占全球50%、GDP約占全球60%。

●APEC成員有哪些？

APEC會員均以「經濟體」（Member Economies）身分參與，目前會員包括台灣、澳洲、汶萊、加拿大、智利、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國、越南等共計21個會員。台灣於1991年以「Chinese Taipei」名稱與中國、香港同年加入APEC。

●APEC特色：自願性原則與共識決

APEC體制屬於「論壇」（forum）性質，決策過程以「共識決」及「自願性」為基礎，由各成員間相互尊重及開放性政策對話，達成尋求區域內共享經濟繁榮目標，會議決議不具強制力。

●中國第3度主辦APEC系列活動

這是繼2001年、2014年後，中國第3度擔任APEC系列活動東道主。APEC第33次領導人非正式會議（深圳峰會）將於11月18至19日在深圳國際交流中心召開，會議主題為「建設亞太共同體、促進共同繁榮」，關注「開放、創新、合作」等三大優先領域，將由中國國家主席習近平主持會議與發表談話。

●APEC深圳領袖週有哪些看點？

看點一：大國元首場邊會晤。習近平將與美國總統川普（Donald Trump）透過深圳峰會場合進行今年第3度雙邊會晤；白宮宣布預定將有美中俄三方領導人會晤；日本首相高市早苗將出席深圳峰會，這是她首相任內第1次赴中國，在中日關係緊張中，她與習近平的互動格外受關注。

看點二：工商領導人峰會。峰會主題為「共促繁榮、共贏未來」，將聚焦數位經濟、人工智慧、綠色低碳等新興領域合作，主辦方中國貿促會透露，谷歌、波音、瑞銀等知名企業已經提交參會申請。工商領導人峰會所釋訊息可視作企業對於區域經濟、投資環境與產業前景看法的風向球。

看點三：領袖大合照。過往幾屆APEC峰會領袖大合照時，領袖會換上當地特色服裝合影，2001年APEC上海峰會與會領袖穿著唐裝進行大合照；2014年APEC北京峰會著「新中裝」，這也讓外界關注，這次深圳峰會領袖將穿什麼衣服進行大合照。

●宏碁集團創辦人施振榮二度擔任台灣與會代表

總統府11月12日舉行「2026亞太經濟合作經濟領袖會議代表團行前記者會」，總統賴清德宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表，出席APEC深圳峰會，這是施振榮繼2007年APEC雪梨峰會後，第2次擔任領袖代表出席領袖峰會。

●2026年APEC深圳會議週核心議程

11月17至18日舉行APEC工商領導人峰會。

11月18至19日APEC第33次領導人非正式會議。

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