華為首款AI手機要來了 20日正式發表

華為將於20日發表首款AI手機，採用華為全新子品牌「OSTA星芒」，產品搭載華為麒麟8或9系列自研晶片及鴻蒙作業系統，要搶攻中價位的年輕族群市場。

華為20日舉行新品發表會，除公布兩款新車型外，華為終端BG董事長余承東日前在個人微博透露，全新華為子品牌OSTA星芒，將在該次發布會首次曝光。這次他發微博文章使用的機型就是「OSTA O1 Pro」。

有消息稱，星芒首批產品預計包括OSTA O1和OSTA O1 Pro共二款機型，其中O1為傳統直板手機、O1 Pro則採用闊直板設計。

據華為終端相關業務負責人透露，這款新機並非基於現有旗艦機型的AI功能迭代，而是從底層晶片、作業系統到交互邏輯都圍繞AI能力重新設計的專屬產品。新機搭載華為最新研發的端側AI大模型，可在無雲端聯網的狀態下獨立完成長文本生成、多模態內容創作、即時場景語義理解等複雜任務，大幅降低AI功能對網路環境的依賴。

「OSTA星芒」子品牌將作為華為面向AI原生終端的全新產品線標識，未來將覆蓋AI手機、AI平板、AI穿戴設備等多品類終端。