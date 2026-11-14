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大陸車市年末促銷 車企花式讓利

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸車市「金九銀十」銷售不如預期，年底衝刺壓力陡增。中新社
大陸車市「金九銀十」銷售不如預期，年底衝刺壓力陡增。中新社

大陸車市「金九銀十」銷售不如預期，年底衝刺壓力陡增。11月上旬，特斯拉、理想、小米、零跑、小鵬、極氪、蔚來等多家車企便密集調整購車權益，以現金減免、金融貼息、保險補貼、置換加碼等「花式讓利」方式變相降價，試圖在傳統淡季撬動買車需求。

乘聯分會最新數據顯示，11月1日至8日全大陸乘用車零售量年減21%，若與10月同期相比僅增長2%。在2025年高基期與消費意願走弱的雙重擠壓下，僅靠權益加碼能否明顯提振銷量仍待觀察。

金融界報導，有業內人士指出，11月的促銷或許只是「預熱」。判斷車企是否真正放價，關鍵看年度目標完成率而非海報上的「限時鉅惠」，更大規模的終端讓利可能集中在12月。從當前權益設置看，車企普遍將活動截止日期定在11月30日，既為雙11節點引流，也為12月政策留出調整空間。

以特斯拉為例，在10月30日就啟動新一輪政策，Model 3部分車型尾款立減由人民幣5,000元提高至人民幣1萬元，同時將五年0息方案最低首付從人民幣7.99萬元降至人民幣3.99萬元，並推出期末支付尾款的彈性貸款方案。

小米則是在11月1日到30日的權益結構延續「三選一」，SU7全系及澎程N70可選三年0息（首付人民幣7.99萬元起）、五年分期三年0息、或人民幣6,000元保險補貼。

理想汽車在11月9日對理想i8、理想L8兩款車型加碼限時購車權益，其中理想L8最高權益價值達人民幣7.8萬元。對比11月1日政策，理想i8新增人民幣1萬元限時現車激勵和人民幣5,000元限時現金減免，分期購車最高節省利息由人民幣1.8萬元提升至人民幣2.4萬元。

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