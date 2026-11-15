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G2貿委會 磋商降稅安排
中美貿易委員會舉行首次會議，大陸商務部昨（14）日表示，中美雙方透過視訊會議，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議，雙方就關稅、「300億對300億美元」對等降稅安排、農產品貿易等交流。
美國貿易代表署（USTR）在X平台發文表示，該會議持續和大陸保持接觸，建立公平且平衡的貿易關係。
大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在APEC峰會再聚首前夕，美中5月商定成立的貿易委員會，13日透過視訊舉行首次會議。
大陸商務部昨天發布新聞稿表示，中美雙方透過視訊會議，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議，雙方以中美元首會晤重要共識為引領，圍繞落實前期中美經貿磋商成果，就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易及各自關心的其他議題進行坦誠、深入、建設性的交流。
美國貿易代表署在X平台發文表示，貿易代表署、美國財政部當天和中方對口官員舉行首次美中貿易委員會會議。川普政府期待持續和大陸保持接觸，共同建立公平且平衡的貿易關係。
2026年APEC峰會將於18日至19日在大陸深圳召開，習近平與川普預計舉行今年第三次會談。
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