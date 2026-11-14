大陸證監會：進一步深化市場穩定長效機制研究 防範市場異常波動

大陸證監會今天表示，大陸資本市場與全球資本市場高度聯動，大陸將進一步深化市場穩定長效機制研究、防範市場異常波動，深入研究評估量化交易、股份減持方面的監管安排。

綜合新華社等陸媒報導，大陸證監會主席吳清14日在上海參加首屆大陸資本市場學術年會作了上述表示。

吳清指出，世界變亂交織，主要經濟體政策走向不確定性加大，「全球資本市場正在經歷新一輪的資產再定價、再平衡」。大陸需要增強確定性制度供給，不斷提升資本市場抵禦各類重大風險事件的能力和韌性。

吳清表示，A股市場有2億多股票投資者、8億多基金持有人，「這一國情市情在全球獨一無二」，因此既要研究借鑒成熟市場發展的一般規律，也要深入研究自身市場特點和面臨的結構性問題。

吳清強調，「大陸資本市場從未像今天這樣與全球資本市場高度聯動、傳導共振」。面對高度不確定的外部環境和輸入性風險，需要加強對全球資本市場週期變化的認識，強化跨境跨市場跨行業風險的研究應對，「系統構建穩的機制、穩的力量、穩的生態，有效防範市場異常波動」。

大陸央行、證監會和金融監管總局近期初密集推出穩定股市措施，以提振低迷的市場情緒，但美國人工智慧產業龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12日辭職引發市場震盪，大陸科技股大受衝擊，A股「輝達概念」供應鏈企業股價隔日集體大幅下跌，部分抵銷了前一週的漲幅。