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市場觀察：輝達「大陸推銷員」謝幕 大陸科技股承壓

中央社／ 台北14日電

華爾街日報引述財經媒體「市場觀察」（MarketWatch）指出，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳曾是推動向大陸企業銷售晶片的「重要發聲者」，如今投資者正為美方推出更嚴厲的限制措施做準備。

報導指出，黃仁勳本週早些時候辭職，但早在那之前，他就已因力推向大陸銷售該公司的AI晶片而面臨審視。如今他已離任，對輝達晶片將面臨更嚴格管制的擔憂正拖累大陸科技股

在黃仁勳辭職後，阿里巴巴（Alibaba GroupHolding）和騰訊控股（Tencent Holdings）的香港上市股票週五均下跌逾3%。黃仁勳自參與創立輝達以來，已領導該公司33年。輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）臨危受命暫代執行長一職。

Futurum Group半導體、供應鏈和新興科技研究總監伯克（Brendan Burke）表示，黃仁勳離職「讓反對美國晶片出口管制的最有影響力的聲音消失了」。他說，因此，香港和上海的投資者「預期管制會因此更快收緊，力度也會更大」。

伯克指出，大陸AI實驗室的股票受到上述擔憂的衝擊最大，因為這些公司通過向東南亞的數據中心租用算力，在輝達硬件上訓練模型。

黃仁勳承認與總部位於新加坡的雲端服務提供商Megaspeed的一名前高管有染後，該地區再度成為關注焦點。伯克說，美國政府很可能會採取行動，「堵住這條路徑」。

雖然美國限制大陸企業進口輝達性能更高的晶片，大陸政府也在一定程度上施加了此類限制，但這些企業仍可合法地通過該地區不受美國出口管制的數據中心租用算力。

另一方面，伯克說，包括上海上市公司寒武紀（Cambricon Technologies）在內的大陸晶片設計公司週五股價上漲，因為如果使用輝達晶片受到更多限制，這些公司「就會成為默認的替代選擇」。

「市場押注，黃仁勳離職將迫使大陸更早自力更生，這利好提供替代方案的企業，而不利於眼下極需頂級算力的公司」伯克說。

Zephirin Group分析師澤菲林（Lenny Zephirin）持類似觀點。他表示，週五大陸科技股走軟，反映出市場對大陸能否繼續使用美國晶片技術的擔憂加劇。

他說，黃仁勳本質上是輝達的「大陸推銷員」。他指出，這位身陷困境的前執行長一直主張讓大陸企業繼續使用美國晶片。

澤菲林說，黃仁勳辭職，意味著「在關於應允許大陸使用哪些美國高性能晶片的辯論中」，一個有影響力的企業聲音就此消失。

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