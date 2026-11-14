黃仁勳辭職 陸官媒：輝達對華業務恐「變更糟」、國產替代提速

Nvidia輝達(另稱英偉達)曾宣稱美國的出口管制已將其晶片限制在中國AI資料中心市場之外，不過路透檢視超過150份中國採購公告、投資計畫等發現，中國仍有總值約32億美元的算力項目，採用受管制的NvidiaH100、H200 和H800處理器，輝達技術不僅覆蓋中國大型科技企業，還深入到地方政府支持的項目及高校等計算中心中，還延伸至西部偏遠省分。

2026-11-14 14:30