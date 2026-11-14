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黃仁勳辭職 陸官媒：輝達對華業務恐「變更糟」、國產替代提速
輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳辭職後，將如何衝擊大陸人工智慧（AI）發展，引發關注。大陸官媒環球時報引述分析稱，黃仁勳出事後，輝達對華業務恐「變得更糟」。不過，這對大陸AI晶片市場的直接衝擊「有限」，反而可能進一步加快大陸晶片自主研發和國產替代進程。
環球時報14日發布題為「唱衰中國AI，美媒邏輯太荒唐」文章，反駁黃仁勳的辭職會衝擊大陸AI。文章首先引述美國媒體提及，黃仁勳離職後，美國對華晶片出口管制或將進一步收緊，甚至那些已獲批的合法渠道也恐被波及；依賴蒸餾技術、大力發展開源模型的大陸AI企業必將受到衝擊。
文章引述大陸科技與戰略風雲學會研究員陳經指，黃仁勳「出事」之前就多次抱怨輝達在華市場份額趨於零，「後黃仁勳時期，輝達對華業務會變得更糟」。
然而，大陸電信與互聯網分析師馬繼華表示，從黃仁勳辭職這件事可以看出，美國對華科技遏制的深層邏輯，從國會聽證、出口許可收緊、推出新立法，「把商業決策捲入地緣政治博弈」。他認為，受政治干預和複雜商業利益交織影響，全球晶片供應鏈正呈現出碎片化、陣營化趨勢。
馬繼華續指，不過，從現實情況看，輝達管理層變動對大陸AI晶片市場的「直接衝擊有限」，反而可能進一步推動大陸國內企業加快晶片自主研發和國產替代進程。
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