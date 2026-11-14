陸證監會：研究改善預期引導機制 減少「羊群效應」市場波動

大陸證監會主席吳清14日在2026中國資本市場學術年會上表示，要進一步深化市場穩定長效機制研究，有效防範市場異常波動。還要深入研究改善預期引導機制，減少「羊群效應」、「短期化」交易帶來的市場波動。

中新社報導，首屆中國資本市場學術年會14日上海召開，旨在搭建專業高端的國際交流平台以凝聚共識並推動資本市場高品質發展。吳清致詞指出，新形勢下推進資本市場改革發展穩定，有很多重大理論和實踐問題需要抓緊深化研究。他首先提到，A股市場有2億多股票投資者、8億多基金持有人，這一國情市情在全球獨一無二，因此要進一步深化大陸資本市場發展特點規律研究。

吳清表示，大陸資本市場與全球高度聯動，面對高度不確定的外部環境和輸入性風險，需要加強對全球資本市場週期變化、資產定價邏輯演變、風險傳導聯動等規律性認識，進一步強化跨境跨市場跨行業風險的研究應對，系統構建穩的機制、穩的力量、穩的生態，有效防範市場異常波動。

吳清提到，要進一步深化制度包容性適應性研究，統籌發揮私募市場與公開市場、股票市場與債券市場的協同功能。還要進一步深化人工智慧與資本市場雙向賦能研究。

此外，吳清說，要進一步深化市場微觀結構研究。需要深入研究改善資本供給結構，加快發展壯大長期資本、耐心資本；深入研究改善預期引導機制，減少「羊群效應」、「短期化」交易等帶來的市場波動；還要深入研究評估量化交易、股份減持等制度規則的優化和公平合理的監管安排，切實保護好投資者合法權益。

吳清並指，需要加強對市場開放、規則制定、監管合作等問題的研究，還要進一步研究提升跨境投融資便利化問題，為國際投資者提供更多中國優質資產供給。