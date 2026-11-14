再度萎縮…陸10月貸款減少1千億 不利內需復甦

中芯國際聯合CEO趙海軍表示，目前AI算力需求供不應求，2027年將是產能非常緊缺的一年，預計持續到2028年中期至下半年，中芯將按照客戶規劃及需求建立產能，至於2028年中期之後，與AI相關的記憶體需求或達到基本供需平衡，算力或其他配套晶片或仍緊缺。

2026-11-14 01:03