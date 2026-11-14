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再度萎縮…陸10月貸款減少1千億 不利內需復甦

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸10月新增貸款減少1,000億元人民幣，時隔2個月再度萎縮。中新社
大陸10月新增貸款減少1,000億元人民幣，時隔2個月再度萎縮。中新社

大陸10月新增貸款再度轉跌，單月減少1,000億元人民幣，時隔2個月再度萎縮。此外，10月社會融資規模雖增加1.15兆元人民幣，但也低於市場預期的1.45兆元。分析認為，數據反映大陸居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

綜合彭博、港媒報導，根據中國人民銀行大陸央行）13日發布的數據計算，今年前10個月，廣義信貸指標社會融資規模增量累計為28.61兆元（人民幣，下同），按年少增2.29兆元。扣除前3季數據，10月單月社融增量為1.15兆元，雖按年增加3,400億元，但仍低於市場預期的1.45兆元。去年同期增幅則為8,180億元。

此外，今年前10個月新增貸款11.42兆元，以此計算，10月人民幣貸款減少1,000億元，意味著償還規模超過了新增貸款額，也遜於預期的減少200億元。這是繼今年7月以來再次轉負。

彭博指出，由於十一長假後工作日減少，大陸10月信貸活動通常會放緩。過去幾年，隨著市場信心的減弱，借貸需求一直低迷。

信貸結構顯示，前10個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.91兆元，按年少增3.61兆元。按部門劃分，企業及事業單位貸款為主要支撐，前10個月增加12.39兆元，其中中長期貸款占6.69兆元；住戶貸款則減少1.46兆元，其中短期貸款及中長期貸款分別減少1.41兆元與501億元，反映居民端信貸與購房需求持續偏弱。

直接融資方面，前10個月企業債券淨融資達3.1兆元，按年多增1.27兆元；非金融企業境內股票融資5,705億元，按年多1,842億元。政府債券淨融資則為11.49兆元，按年減少4,592億元。

人民幣 中國人民銀行 大陸央行 通縮

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