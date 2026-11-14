陸面板二哥傳捷報 TCL華星走向主流市場

大陸第二大面板廠TCL華星光電CEO趙軍宣布，經過13年的研發，搭載印刷OLED螢幕的電競產品今年已量產出貨，從專業顯示器走向主流消費市場。此外，TCL華星廣州t8主廠房已經提前封頂，計劃於明年5月產品點亮，明年第4季量產。

IT之家報導，趙軍昨（13）日在TCL華星全球顯示生態大會DTC2026上表示，作為TCL華星面向下一代顯示技術布局的策略性項目，t8項目是印刷OLED技術實現產業升級的重要載體。

t8廠位於廣州，總投資約人民幣295億元，屬於8.6代印刷OLED生產線，設計月加工玻璃基板能力約2.25萬片，主要產品用於平板電腦、筆記型電腦、顯示器等領域，可延伸至柔性、折疊顯示器。該廠自2025年9月16日打樁以來，歷時226天完成主廠房封頂，刷新了業界最快封頂紀錄。

財聯社報導，TCL華星昨日推出27吋印刷OLED氧化物內補QHD 500Hz電競顯示器，趙軍指出，該產品正在進行相應的開發和進一步完善，具體上市時間需根據品牌客戶的產品規劃節奏確定。

對於市場關注的印刷OLED產線爬坡情況，趙軍表示，目前武漢的t12產線生產情況良好，產能已從過去的每月3K大板提升至9K大板，且產線良率提升迅速，首款產品4月投入量產後，良率已從剛投產時的個位數提升至目前的約70%。目前，有多款印刷OLED產品正同時處於量產狀態。

TCL華星方面稱，印刷OLED 採用噴墨列印工藝，將有機發光材料以「按需沉積」方式精準印刷到玻璃基板上，相比傳統真空蒸鍍，具備材料利用率更高、生產更綠色高效等顯著優勢，是業界公認的下一代顯示技術的重要路線。

聯想今年初在CES 2026展示了一款捲軸螢幕筆記本，搭載的就是TCL華星印刷OLED螢幕。