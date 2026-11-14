大陸光通訊龍頭進擊 中際旭創砸2.3億投資AI

大陸光通訊產業龍頭中際旭創擬投資產業基金來布局AI，該公司全資子公司「旭創投資」，擬以自有資金人民幣5,000萬元（新台幣2.3億元），認購「光合3期產業基金」，本次出資後持有該基金3.2%股權。

證券日報報導，「光合3期」認繳出資總額為人民幣15.2億元，主要投資於人工智慧（AI）、硬科技、新材料和綠色科技等領域的早期及成長期項目。

中際旭創表示，本次投資目的在持續拓展公司在科技領域的投資布局，促進優勢資源共享與整合，推動產業與資本融合，進一步提升公司核心競爭力。

今年以來，受惠於AI算力基礎建設帶來的高速光通訊需求成長，中際旭創業績維持較快成長。

2026年前三季，中際旭創營收人民幣695億元，年增178%；淨利潤人民幣222億元，年增211%。

從產品結構來看，800G、1.6T高速光通訊出貨規模持續擴大，其中1.6T產品營收進一步成長，成為中際旭創第3季業績成長的重要驅動力。中際旭創表示，受惠於產品結構改善、矽光比例提升及供應鏈管理效率提高，前三季毛利率也有所改善。

產品研發方面，中際旭創持續加大矽光子等核心技術投入，並加速下一代光互連產品開發。2026年美國光纖通訊展覽會（OFC）上，中際旭創展示了12.8T 8×DR8 XPO模組、6.4T 4×DR8 NPO模組、基於薄膜鈮酸鋰（TFLN）調變器的1.6T OSFP 2×LR4模組，以及800G LR2輕相干光模組等產品。