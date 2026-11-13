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應對大陸「海外投資」威脅 學者：可採強化陸資穿透審查等4手段

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影

台灣如何應對大陸日漸擴張的海外投資威脅，中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳表示，台灣可以採用強化陸資穿透審查、借力國際合作因應債權外交，鞏固企業的第三地競爭力，防範技術經併購與挖角外流共四個手段來因應。

吳佳勳在中經院所舉辦的「中國十五五與前瞻二十一大研討會」指出，在強化陸資穿透審查方面，台灣可以要求揭露最終受益人、追溯第三地控股，敏感產業併購列為重點審查。

在借力國際合作因應債權外交方面，她認為，台灣難以在資金規模與大陸抗衡，可以與美日歐開發金融機構聯合融資，以技術合作支持友邦。

在鞏固企業的第三地競爭力方面，吳佳勳建議，可以對接美歐日等市場的原產地與供應鏈規範，強化產地證明與轉運查核，協助台商分散布局。

在防範技術經併購與挖角外流方面，她表示，陸資常經第三地併購、挖角取得技術；應健全營業秘密保護，追蹤台商海外子公司股權變動與人才流向。

吳佳勳認為，大陸海外投資已從「放貸」走向「設廠、併購、控股」，台灣應強化審查守住技術，以國際合作與市場多元化，為企業爭取空間。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣指出，人民幣國際化近年再次提速，尤其表現在清算行擴展至外資銀行。大陸致力推ECNY與離岸人民幣主權債券（逆特里芬途徑），試圖彎道超車美元霸權。

王國臣認為，大陸加速去美元化進程，且人民幣成為各國重要錨定貨幣。但多項國際化評估指標微幅滑落，目前端賴外匯交易與貿易結算支撐。

王國臣指出，資本管制與政治懷疑，掣肘人民幣國際化發展。金融國安化與資訊取得困難，更加大削弱持有人民幣的信心。

王國臣表示，匯率雖非貨幣國際化的關鍵影響因素。惟通貨緊縮與鉅額順差，強碰貨幣超發與利差走闊，人民幣匯率陷於兩難；這恐加大人民幣國際化的短期波動。

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