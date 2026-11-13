陸轉型釀4大風險傳導到台商 學者籲：區分風險類型後應對

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊13日表示，大陸經過產業競爭、投資布局、技術替代、制度不確定性四大風險傳導至台商，台商需區分風險類型去應對。

劉孟俊在中經院所舉辦的「中國十五五與前瞻二十一大研討會」指出，以產業競爭風險方面，他認為，大陸透過低價產能轉向第三市場，鋼鐵、石化、面板、機械承壓；台商必需經過價格監測與貿易救濟。

以投資布局風險方面，他表示大陸地方避責、拖欠帳款，承諾延續性下降；台商必須要協助台商分散布局。

至於技術替代風險方面，劉孟俊認為，大陸國產化指標向半導體與關鍵零組件傾斜；台商必須鞏固高階製程與關鍵材料。

最後制度不確定性風險方面，大陸透過關稅優惠、進口禁令與市場准入可作施壓工具；他提醒台商必須注意經濟安全預警與國際合作

劉孟俊也點出，大陸經濟運行目前面臨通縮壓力與消費疲軟、產業升級與效率矛盾、高科技產業表現分化、投資結構與產能過剩四大結構特徵。

在通縮壓力與消費疲軟方面，他表示，2023年至2025年期間，大陸實質經濟成長率高於名義增長率，CPI接近零或負值，PPI持續為負。居民部門積極償還銀行貸款，但消費者動力不足，呈現預防性儲蓄和預防性投資特徵，導致消費與投資雙弱 。

在產業升級與效率矛盾方面，劉孟俊提到，資源集中於戰略性產業的規模化與國際化，結合先進製造，提升了效率但創造就業有限。雖然大陸擁有龐大的工程師紅利，尤其年產出約500萬科技畢業生，在「1到500」的工程化階段具有規模經濟優勢，但在「從0到1」的原創性科研突破上仍面臨挑戰 。

在高科技產業表現分化方面，他認為，2023年高科技產業附加值增速低於一般工業，但2024年LED製造等高科技領域增長率，顯著超過一般產業。然而，高科技產業如何有效帶動整體產業功能仍需觀察 。

在投資結構與產能過剩方面，劉孟俊提到，民間投資動能不足，由國有部門填補，但受房地產調整影響，整體投資信心受限。資源偏向製造業固定資產投資，帶來效率代價。產能利用率在傳統民生至先進部門均出現變化，對外依存度高，占GDP 32.3%以上，易引發貿易糾紛。