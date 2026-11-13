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中芯趙海軍：預計2026年營收超過120億美元 年增近3成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯合CEO趙海軍13日表示，今年全年收入預計超過120億美元（約新台幣3,822億元），較去年同期增長接近3成。在折舊總額較去年增長約3成的情況下，毛利率預計在26%左右，與上年相比增加約5個百分點。路透
中芯國際聯合CEO趙海軍13日表示，今年全年收入預計超過120億美元（約新台幣3,822億元），較去年同期增長接近3成。在折舊總額較去年增長約3成的情況下，毛利率預計在26%左右，與上年相比增加約5個百分點。路透

中芯國際聯合CEO趙海軍13日表示，今年全年收入預計超過120億美元（約新台幣3,822億元），較去年同期增長接近3成。在折舊總額較去年增長約3成的情況下，毛利率預計在26%左右，與上年相比增加約5個百分點。

他指出，同時全球設備供應鏈整體緊張，交付周期拉長，部分設備交付時間仍存在不確定性，雖不會影響今年的擴產規劃落地，但可能對全年的資本開支執行帶來擾動。

趙海軍表示，第4季是業界傳統淡季，但公司業績淡季不淡。雖然手機部分消費性訂單有所走弱，但公司充分發揮多平台的協調性調配能力，將釋放出來的產能向專用儲存、BCD等高要求高附加價值產品傾斜。

他預計第4季公司預計出貨量維持穩健，產品組合變化及價格隨行就市，推動平均銷價上漲，因此預期營收季增4%到6%。同時折舊、原物料等成本壓力持續增加，以及第 4季公司增加工程和研發投片量，使得產能利用率在擴產能持續釋放的基礎上會略有下降，所以給出的毛利率指引與上季度指引持平，為26%到28%。

趙海軍還提到，至於第3季毛利率為29.9%，與上季相比增加4.6個百分點，主要是因為客戶提拉要求緊迫，為支援客戶出貨，中芯相應減緩了工程和研發投片。

在月產能新增2萬片折合8吋標準邏輯晶圓的基礎上，產能利用率提升至97.3%，與上季相比增加3.6個百分點，產出與上季相比增加高個位數百分比，顯著攤薄了單位晶圓成本，從而抵消了折舊費用與上季相比上升2.3%對毛利率的負向影響，帶動毛利率環比改善並超出指引上限。

從第3季晶圓收入以應用來看，他認為智慧手機和消費電子與上季相比分別下降8%和1%，需求仍較為疲弱；電腦與平板、工業與汽車、互聯與可穿戴市場整體需求沒有大的變化，但公司受益於產業鏈本土化切換和公司的前瞻性平台部署，相關收入分別實現26%、26%和18%的季增。

趙海軍舉例，公司在工業與汽車領域全面布局BCD低中高電壓產品，提供多樣化的特色器件與工藝，最高支援grade 0的車規標準，產品覆蓋BMS類比前端與系統基礎晶片、數位隔離、隔離驅動和採樣前端以及智慧功率開關，全力滿足相關客戶的增量需求、特別是高附加值產品的需求。

中芯 趙海軍 營收

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