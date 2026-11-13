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百度李彥宏：AI下一幕 智慧組織扮要角

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

百度董事長李彥宏表示，人工智慧的下一幕是智慧組織，如果說人工智慧是新電能，那麼，智能組織就是AI時代新的廠房，是生產力真正發生的地方，只有匹配AI各種新能力的組織方式落地了，生產力才會大幅度提升，經濟才能加速成長。

經濟通報導，李彥宏在百度世界2026開幕式上指出，2016年到2026年這十年，正是人工智慧技術形成獨立技術棧的十年，「芯雲模體」四層架構（晶片、智能雲、大模型、AI代理）就是在這十年逐步形成的。

李彥宏認為，如果AI技術的上游是能源，那麼AI技術的下游是組織能力，是一個不同於現在通行的科層制的AI原生組織體系，我們把它叫做智慧組織。

他表示，去年百度世界大會，他提出「內化AI能力，打造原生AI組織」。一年來，百度內部每天活躍智慧體數，即DAA（日活智慧體數），從日均0.5萬增長到3.7萬，成長六倍多；智慧體（即AI代理）執行的有效任務完成數，從每周平均8.4萬個，增長到1周超過100萬個，成長11倍。

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