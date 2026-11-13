字節新AI代理…像Meta Muse乘勝追擊 鞏固影片生成優勢

字節跳動計劃在未來幾周內推出一款類似Meta Muse的AI代理，鞏固在AI影片生成領域的領先優勢。字節跳動希望藉此加快追趕美國頂尖AI實驗室的步伐，目標是在未來三年左右縮小雙方差距。

彭博報導，知情人士透露，字節跳動創辦人張一鳴近日在AI團隊的全員會議上，向研究人員、工程師及相關支援人員介紹了這項計畫。

字節跳動Seed團隊擁有約1,000名研究人員和工程師，由吳永輝負責領導；張一鳴2025年從Google母公司Alphabet旗下Google DeepMind挖來技術人才。

張一鳴認為，字節跳動有能力在AI前沿領域與Anthropic、OpenAI等業界領導者展開競爭。不過他也提醒團隊，要真正達到這些公司的水準，至少還需要等到2029或2030年。

字節跳動計劃推出的新款AI智慧體（AI代理），將承擔與Meta今年9月推出的Muse類似的角色。 Muse上線後在美國市場獲得不錯的回響，它將Meta長期累積的AI研究成果整合為一款語音交互助手、配有動畫虛擬形象，可以幫助用戶完成各種任務。

Meta正計劃將Muse推廣至旗下多款硬體產品，包括不同型號的智慧眼鏡，以及一款專為該AI代理打造、即將推出的Muse Charm便攜式設備。目前尚不清楚字節跳動是否也打算為自己的AI助代理開發配套硬體。

張一鳴目前已將大量時間投入幕後工作，參與制定字節跳動的AI策略。而在他看來，當前最需要關注的問題之一就是數據。

知情人士稱，43歲的張一鳴在會議上表示，字節跳動Seed系列大語言模型的預訓練資料集規模，比美國頂尖競爭對手使用的資料集小了好幾個數量級。

張一鳴的這番表態先前從未被報導過，也讓外界一窺這位企業家對AI產業競爭的判斷。作為TikTok和中國大陸最受歡迎的AI聊天應用「豆包」背後的推動者，張一鳴正重新展現出在AI領域爭奪領先地位的雄心。