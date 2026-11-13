聽新聞
0:00 / 0:00

放眼全球…陸商用車 全生命周期重塑競爭力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六中國商用車產業發展與技術創新大會十一日在武漢經濟開發區召開。會上消息顯示，面對需求升級與全球競爭的車市，中國商用車市場正從「賣一輛車」轉向「賣一套運輸方案」，競爭焦點由車價轉向全生命周期價值。

中新社報導，中國汽車工業協會數據顯示，今年前三季度，中國商用車銷量三三一點一萬輛，同比增長百分之六點二；出口一百○三點九萬輛，同比增長百分之三十八點八；新能源商用車國內銷量八十多萬輛，同比增長百分之四十以上。中國汽車技術研究中心有限公司總經理龔進峰將行業當下的任務概括為「固本、鼎新、遠航」：健全全生命周期質量管控，引導行業擺脫低價內卷、回歸價值競爭；推動純電、氫能與換電多元協同；推動中國標準與國際對接互認。

中國發展研究基金會理事長張軍擴認為，「十五五」對中國商用車行業而言，不是一個簡單復甦的五年，而是一個重塑競爭力的五年。市場總量或許不再高歌猛進，但結構升級、技術突破、綠色轉型和全球化將打開新的增長空間。

他說，隨著生產性服務業比重提升，企業對運輸效率、車輛可靠性、能源成本和運輸服務的要求越來越高；面向海外，越來越多企業從產品出口走向品牌出海、生態出海、標準出海，「提供全生命周期解決方案」成為核心競爭力。

技術攻關的方向也已清晰。中國汽車技術研究中心有限公司首席專家陳韜介紹，高壓集成與智能協同電驅系統、電池和車身一體化底盤、預見性巡航與端到端決策融合是當前主要發力點。他認為，隨著企業對海外不同區域准入法規、運輸工況和客戶需求的逐步適應，中國商用車在海外的全生命周期服務能力將逐步建立。

報導指，作為大會舉辦地的武漢經開區集聚整車製造、零部件配套與研發檢測資源，可為商用車技術驗證和產業化落地提供完整應用場景。目前，位於武漢經開區的中國商用車領域首個覆蓋全價值鏈的綜合性技術創新平台—商用車新能源及智能網聯創新基地已主體封頂，預計二○二七年六月投用。

競爭力 武漢 出口

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

汽車賣不動+大陸上百個本土品牌競爭 賓士新策略：100％在中國

日產汽車上半財年虧損397億日圓 在陸10月銷量大減67%

北京計畫培育5國際一流人形機器人企業

福斯新能源車在陸熱銷 預期未來幾個月銷量將持續成長

相關新聞

陸海外追稅入庫近6,000億 下波鎖定申報不實、過渡期後未報繳者

為打擊利用離岸信託逃避稅，中國大陸規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。新華社報導，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅逾人民幣1,600億元（約合新台幣7,920億元），其中，10月當月就入庫逾人民幣1,200億元（約新台幣5,940億元），帶動大陸當月個人所得稅收入增長近90%。

中芯好猛Q3獲利增1.2倍 三項業務爆發推升

中芯國際昨（12）日公布第3季財報，營收31.9億美元，年增33.9%；歸屬於母公司淨利潤4.2億美元（約新台幣138億元），年增123.4%。中芯表示，第3季業績成長主要受晶圓銷量增加、產能利用率上升及產品組合優化帶動。

陸新能源車出口 連5個月占比過半

中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國大陸新能源汽車出口占比已連續五個月超過百分之五十。

出遊近8成自駕 90後成租車主力

二○二六旅游出行大會十一月十一日在銀川開幕。中國旅遊車船協會現場發佈系列行業發展報告。其中，《中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（二○二五—二○二六）》《中國旅遊租賃行業發展報告（二○二五—二○二六）》顯示，自駕遊已經成為中國旅遊市場支柱，租車市場租戶也在加速年輕化。

惠州台商跨足生物科技 導入ESG理念

在中國大陸推動農業綠色轉型與環保升級的浪潮下，惠州台商跨界發展，邁向ＥＳＧ時代。惠州台商呂正一從早期文化ＩＰ禮贈品的ＯＥＭ代工，跨界切入微生物製劑領域，創立金立泰生物科技有限公司，以「無抗養殖、水質優化、土壤改良」為核心，在惠州博羅打造出綠色生態的新事業版圖。

5年推進 寧夏將發展百座智能工廠

寧夏回族自治區工業和信息化廳副廳長何立穎十一日在自治區新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，未來五年，寧夏將把新一代智能製造作為推進新型工業化的重點方向，培育智能工廠一百家、數字領航企業五家，讓中衛等地區的算力資源直連生產一線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。