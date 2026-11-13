放眼全球…陸商用車 全生命周期重塑競爭力

二○二六中國商用車產業發展與技術創新大會十一日在武漢經濟開發區召開。會上消息顯示，面對需求升級與全球競爭的車市，中國商用車市場正從「賣一輛車」轉向「賣一套運輸方案」，競爭焦點由車價轉向全生命周期價值。

中新社報導，中國汽車工業協會數據顯示，今年前三季度，中國商用車銷量三三一點一萬輛，同比增長百分之六點二；出口一百○三點九萬輛，同比增長百分之三十八點八；新能源商用車國內銷量八十多萬輛，同比增長百分之四十以上。中國汽車技術研究中心有限公司總經理龔進峰將行業當下的任務概括為「固本、鼎新、遠航」：健全全生命周期質量管控，引導行業擺脫低價內卷、回歸價值競爭；推動純電、氫能與換電多元協同；推動中國標準與國際對接互認。

中國發展研究基金會理事長張軍擴認為，「十五五」對中國商用車行業而言，不是一個簡單復甦的五年，而是一個重塑競爭力的五年。市場總量或許不再高歌猛進，但結構升級、技術突破、綠色轉型和全球化將打開新的增長空間。

他說，隨著生產性服務業比重提升，企業對運輸效率、車輛可靠性、能源成本和運輸服務的要求越來越高；面向海外，越來越多企業從產品出口走向品牌出海、生態出海、標準出海，「提供全生命周期解決方案」成為核心競爭力。

技術攻關的方向也已清晰。中國汽車技術研究中心有限公司首席專家陳韜介紹，高壓集成與智能協同電驅系統、電池和車身一體化底盤、預見性巡航與端到端決策融合是當前主要發力點。他認為，隨著企業對海外不同區域准入法規、運輸工況和客戶需求的逐步適應，中國商用車在海外的全生命周期服務能力將逐步建立。

報導指，作為大會舉辦地的武漢經開區集聚整車製造、零部件配套與研發檢測資源，可為商用車技術驗證和產業化落地提供完整應用場景。目前，位於武漢經開區的中國商用車領域首個覆蓋全價值鏈的綜合性技術創新平台—商用車新能源及智能網聯創新基地已主體封頂，預計二○二七年六月投用。