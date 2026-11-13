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陸新能源車出口 連5個月占比過半

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國大陸新能源汽車出口占比已連續五個月超過百分之五十。

中新社報導，十月，中國汽車產銷環比增長，同比有所下降。出口保持較強韌性，月度出口量連續五個月保持在一百萬輛以上，新能源汽車穩定增長，銷量占比持續提升，有利因素有效支撐行業平穩運行。

11日發布的數據顯示，十月，汽車產銷分別完成三百○六點三萬輛和三百○一點六萬輛，環比分別增長百分之二點五和百分之二，同比分別下降百分之八點八和百分之九點二。一至十月，汽車產銷累計完成二六三一點八萬輛和二六二八點六萬輛，同比分別下降百分之五和百分之五點一。  　

新能源汽車方面，十月，新能源汽車產銷分別完成二百○一點七萬輛和一百九十四萬輛，同比分別增長百分之十三點八和百分之十三點一，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的百分之六十四點三。

一至十月，新能源汽車產銷累計完成一四五十點九萬輛和一四四一點一萬輛，同比分別增長百分之十一點五和百分之十一點三，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的百分之五十四點八。 　出口方面，十月，汽車出口一百○六點六萬輛，環比增長百分之一點三，同比增長百分之六十點二。其中，新能源汽車出口六十點六萬輛，環比增長百分之六點二，同比增長一點四倍。新能源汽車出口占比連續五個月超過百分之五十。

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