聽新聞
0:00 / 0:00

5年推進 寧夏將發展百座智能工廠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

寧夏回族自治區工業和信息化廳副廳長何立穎十一日在自治區新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，未來五年，寧夏將把新一代智能製造作為推進新型工業化的重點方向，培育智能工廠一百家、數字領航企業五家，讓中衛等地區的算力資源直連生產一線。 　　

中新社報導，過去五年，寧夏規模以上工業增加值年均增長百分之八點七，居全中國第三，連續十九個季度高於全國平均水平。同時，工業對寧夏經濟增長貢獻率保持在百分之四十左右，全自治區百分之八十的創新投入、百分之九十的專精特新企業集中在工業領域。 　　

目前，寧夏已分批認定一批先進級智能工廠，智能工廠將按基礎級、先進級、卓越級、領航級梯度培育。按照新規劃，寧夏將分層分類推進改造，鏈主型龍頭企業開展全流程、全場景數智化改造，中小企業推廣輕量化、低成本改造方案，並以「一鏈一策」推動產業鏈上下游同步改造，實現由單點改造向全產業鏈升級跨越。

在人工智能應用上，寧夏將常態化發佈技術供給清單與產業需求清單，打通「產業出題、技術答題」通道，圍繞工藝優化、設備運維、質量檢測、安全生產等環節落地工業大模型、智能傳感、工業機器人，計劃打造五個大模型、五十個工業智能體、五百個「人工智能+製造」場景。

中衛是寧夏算力的主要承載地。作為中國一體化算力網絡國家樞紐節點之一，中衛數據中心集群標準機架截至二○二五年底已超二十三萬架，智算規模居全國十大集群第三，重點承接京津冀算力需求。在此基礎上，寧夏將統籌通算、智算協同佈局，推動五Ｇ-Ａ和工業傳感器進車間、進產線，加快國家算力互聯互通區域節點建設，擴大工業互聯網標識解析二級節點覆蓋面，建設可信數據空間二個、培育高質量數據集八十個。 　　

何立穎表示，按照規劃目標，到二○三○年，寧夏規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率將達到百分之五十。

算力

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

北京計畫培育5國際一流人形機器人企業

百度李彥宏：AI發展「下一幕」是智慧組織、重新設計新廠房

方舟系統獲逾億元國家級研發補助 布局 Edge AI 客製化晶片市場

香港數位AI IMD排行揭「全球第11、亞洲第4」

相關新聞

陸海外追稅入庫近6,000億 下波鎖定申報不實、過渡期後未報繳者

為打擊利用離岸信託逃避稅，中國大陸規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。新華社報導，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅逾人民幣1,600億元（約合新台幣7,920億元），其中，10月當月就入庫逾人民幣1,200億元（約新台幣5,940億元），帶動大陸當月個人所得稅收入增長近90%。

中芯好猛Q3獲利增1.2倍 三項業務爆發推升

中芯國際昨（12）日公布第3季財報，營收31.9億美元，年增33.9%；歸屬於母公司淨利潤4.2億美元（約新台幣138億元），年增123.4%。中芯表示，第3季業績成長主要受晶圓銷量增加、產能利用率上升及產品組合優化帶動。

陸新能源車出口 連5個月占比過半

中國汽車工業協會在北京發布數據顯示，中國大陸新能源汽車出口占比已連續五個月超過百分之五十。

出遊近8成自駕 90後成租車主力

二○二六旅游出行大會十一月十一日在銀川開幕。中國旅遊車船協會現場發佈系列行業發展報告。其中，《中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（二○二五—二○二六）》《中國旅遊租賃行業發展報告（二○二五—二○二六）》顯示，自駕遊已經成為中國旅遊市場支柱，租車市場租戶也在加速年輕化。

惠州台商跨足生物科技 導入ESG理念

在中國大陸推動農業綠色轉型與環保升級的浪潮下，惠州台商跨界發展，邁向ＥＳＧ時代。惠州台商呂正一從早期文化ＩＰ禮贈品的ＯＥＭ代工，跨界切入微生物製劑領域，創立金立泰生物科技有限公司，以「無抗養殖、水質優化、土壤改良」為核心，在惠州博羅打造出綠色生態的新事業版圖。

5年推進 寧夏將發展百座智能工廠

寧夏回族自治區工業和信息化廳副廳長何立穎十一日在自治區新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，未來五年，寧夏將把新一代智能製造作為推進新型工業化的重點方向，培育智能工廠一百家、數字領航企業五家，讓中衛等地區的算力資源直連生產一線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。