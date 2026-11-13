5年推進 寧夏將發展百座智能工廠

寧夏回族自治區工業和信息化廳副廳長何立穎十一日在自治區新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，未來五年，寧夏將把新一代智能製造作為推進新型工業化的重點方向，培育智能工廠一百家、數字領航企業五家，讓中衛等地區的算力資源直連生產一線。

中新社報導，過去五年，寧夏規模以上工業增加值年均增長百分之八點七，居全中國第三，連續十九個季度高於全國平均水平。同時，工業對寧夏經濟增長貢獻率保持在百分之四十左右，全自治區百分之八十的創新投入、百分之九十的專精特新企業集中在工業領域。

目前，寧夏已分批認定一批先進級智能工廠，智能工廠將按基礎級、先進級、卓越級、領航級梯度培育。按照新規劃，寧夏將分層分類推進改造，鏈主型龍頭企業開展全流程、全場景數智化改造，中小企業推廣輕量化、低成本改造方案，並以「一鏈一策」推動產業鏈上下游同步改造，實現由單點改造向全產業鏈升級跨越。

在人工智能應用上，寧夏將常態化發佈技術供給清單與產業需求清單，打通「產業出題、技術答題」通道，圍繞工藝優化、設備運維、質量檢測、安全生產等環節落地工業大模型、智能傳感、工業機器人，計劃打造五個大模型、五十個工業智能體、五百個「人工智能+製造」場景。

中衛是寧夏算力的主要承載地。作為中國一體化算力網絡國家樞紐節點之一，中衛數據中心集群標準機架截至二○二五年底已超二十三萬架，智算規模居全國十大集群第三，重點承接京津冀算力需求。在此基礎上，寧夏將統籌通算、智算協同佈局，推動五Ｇ-Ａ和工業傳感器進車間、進產線，加快國家算力互聯互通區域節點建設，擴大工業互聯網標識解析二級節點覆蓋面，建設可信數據空間二個、培育高質量數據集八十個。

何立穎表示，按照規劃目標，到二○三○年，寧夏規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率將達到百分之五十。