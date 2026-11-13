惠州台商跨足生物科技 導入ESG理念

在中國大陸推動農業綠色轉型與環保升級的浪潮下，惠州台商跨界發展，邁向ＥＳＧ時代。惠州台商呂正一從早期文化ＩＰ禮贈品的ＯＥＭ代工，跨界切入微生物製劑領域，創立金立泰生物科技有限公司，以「無抗養殖、水質優化、土壤改良」為核心，在惠州博羅打造出綠色生態的新事業版圖。

呂正一早在一九九六年便來到廣東，創立立泰公司，深耕全球主要運動賽事與主題樂園的禮贈品製造，累積逾十年的ＯＥＭ、ＯＤＭ經驗。然而，隨著大陸經濟起飛，他觀察到：「中國十四億人口，早期吃得飽、已經吃得好，現在要進入吃得健康的時代。」接著，他毅然決定跨足生物科技賽道，成立金立泰，專注於微生物製劑的研發。選擇落腳惠州博羅，呂正一指出，博羅傳統上工業與農業皆十分富饒，且與原有立泰企業距離近，隨時能掌握新資訊，讓產品研發與時代接軌。

金立泰的核心技術在於微生物菌種的應用，主要涵蓋三大面向。在種植方面，金立泰的產品能取代部分化肥與農藥，減少相對用量；在養殖方面，針對抗生素濫用問題，呂正一強調生物的基本原則是「用微生物製劑的菌種來對付菌種」，以最自然的方式輔助無抗養殖時代的來臨；在水質方面，則利用菌種分解污染物。目前金立泰已研發出「養豬樂」、「水中清」、「污水淨」等主力產品。

從立泰到金立泰，呂正一認為，立泰是十年做ＯＥＭ、ＯＤＭ的加工廠，轉到金立泰則靠技術與行銷。他直言，台商多為加工貿易型企業，對外銷掌握度高，對大陸市場則相對陌生，但金立泰的產品「接地氣」，直接與農民、養殖戶打交道，能從市場端了解最原始的需求，再回頭調整產品。談及惠州優勢，呂正一表示，惠州有東江，是供港重要飲水來源，屬於上游地區，因此環保要求相當嚴格，這對企業而言既是壓力也是助力。他強調，若當地產業剛好扶持，企業可能過度依賴政府，反而削弱自我修正能力；看似缺點，其實是企業面對大市場需求的助力。

面對ＥＳＧ浪潮，呂正一認為，ＥＳＧ初期對企業是增加成本，但這也會轉化為鞭策力。他強調，台商比當地企業更具優勢，因為這個概念在台灣企業已深植人心，大陸這幾年才開始推動。在廣東的台商屬於粵港澳大灣區面向全世界的窗口，更需要走在前面，提早了解甚至導入ＥＳＧ，讓企業在此生生不息。呂正一也以自身經驗鼓勵台灣年輕人前來大灣區發展。他建議，廣東雖是一個省，但粵北、粵西水文資料差異大，一定要先深耕地方、了解當地情況，再與所學知識結合，未來非常可期。