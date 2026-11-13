出遊近8成自駕 90後成租車主力

二○二六旅游出行大會十一月十一日在銀川開幕。中國旅遊車船協會現場發佈系列行業發展報告。其中，《中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（二○二五—二○二六）》《中國旅遊租賃行業發展報告（二○二五—二○二六）》顯示，自駕遊已經成為中國旅遊市場支柱，租車市場租戶也在加速年輕化。

中新社報導，根據《中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（二○二五—二○二六）》顯示，二○二五年中國自駕遊規模達五十點九億人次，占國內出遊總人次的百分之七十八，連續六年占比超七成，二○二六年節假日自駕出行占比已超百分之九十。 房車露營也成為新增量。二○二五年中國房車與宿營車合計上牌二○六三四輛，同比增長百分之三十一點三。其中，宿營車七三七六輛，同比增長百分之八十五點六；新能源房車上牌一九三八輛，同比增長百分之二二九。

與此同時，租車市場同步擴容。《中國旅遊租賃行業發展報告（二○二五—二○二六）》顯示，二○二五年，中國汽車租賃市場規模達一五八五億元人民幣，同比增長百分之九點四六。「九○後」（一九九○年以後出生）租戶占比接近五成，「○後」訂單量同比增長近百分之四十。二○二六年全國汽車租賃市場規模預計超一千七百億元。 北京同和時代旅遊規劃設計院總規劃師付磊指出，租車需求更多由新能源、智能化催生，行業應走差異化路線，擺脫低價內卷。