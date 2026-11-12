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汽車賣不動+大陸上百個本土品牌競爭 賓士新策略：100％在中國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賓士執行長康林松。美聯社
賓士執行長康林松。美聯社

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Kaellenius）11日在德國柏林出席經濟峰會時表示，由於在需求萎縮，以及技術更成熟的本土品牌競爭加劇影響，賓士將全面改造中國大陸業務，推行「100%在中國，為中國」戰略。新款電動E級車將是該戰略下首款在陸生產的車型，並於明年下半年投產。

彭博報導，新策略取代了賓士過去在大陸行之有效的混合模式。在原模式下，賓士把生產分布在各地區工廠，最後在大陸組裝整車，供應本地市場。康林松說，這模式已經行不通。

賓士在大陸經營壓力加大，是這次模式調整的背景。大陸曾是賓士的主要利潤來源。賓士近年的策略是少賣車、賣貴車，靠著高階車型支撐利潤率，這項策略在大陸受到的壓力愈來愈大。

受豪華車需求走弱，以及技術更成熟的本土品牌競爭加劇影響，賓士第3季在陸銷量下跌31%。 10月下旬，賓士繼BMW、福斯之後，因大陸市場下滑下調了業績預期。

康林松認為，所有想做全球生意的車企，都必須調整整個業務體系，因為大陸市場上有100多個品牌在競爭。他表示，大陸仍是賓士復甦計畫的核心，即使當地消費者仍「非常、非常謹慎」，從大陸撤退也是錯誤的。在他看來，汽車業或許是全球聯繫最緊密的行業，想把它拆開「完全是幻想」，企業只能明智地合作。

對大陸戰略調整，是賓士整體降本增效計畫的一部分。賓士正在推進多年來規模最大的產品和成本調整之一，目標是恢復獲利能力，這輪調整也在德國境內引發了緊張。

賓士表示，與東歐和美國的工廠相比，德國工廠的生產已不具競爭力。康林松說，如果以德國的成本指數為100，美國約為80，賓士需要把德國的成本負擔降到美國的水平。管理層一直推動員工在不加薪的情況下延長工時，並採取其他節支措施，同時警告稱，如果現有努力不夠，可能還需要進一步措施。

賓士先前表示，額外節省的規模可能相當於關閉2座工廠的成本，但強調這只是舉例說明，尚未確定關閉哪家工廠。公司目前正與勞工代表談判延長工時。康林松表示，談判必須取得實際成果，「我們再也無法迴避了」。他警告稱，如果不能實現重大跨越，10年後賓士在德國的工業活動將大幅減少。

賓士 大陸

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