騰訊管理層：「裁員50%」是謠言 但要大力加強AI業務

騰訊管理層再次放話要大力加強AI業務。騰訊管理層稱，50%的人要像陸軍一樣，守土有責，透過提效去做好現有的核心業務；另50%的人像海軍一樣，擁抱浪潮，探索AI Native（AI 原生，指某產品、系統設計初期就完善融合AI）、拓展新的發展空間。

值得注意的是，近期有傳言稱，騰訊計畫裁員50%，對此，知情人士回應：這是公司資源適應AI時代的重新調度，可能也是所謂「裁員50%」的謠言誤讀出處，該說法完全不屬實。

澎湃新聞報導，在騰訊28周年線上直播中，騰訊管理層表示要加快組織變革的決心，同時提到，這和幾年前那次「降本增效」不一樣。

前一次相對被動，更偏「降本」，這一次是面向AI時代的主動出擊，更偏「增效」，激發團隊去創造新的價值，鼓勵一線同事積極舉手向前衝，中間的管理層則需要變得更扁平和靈敏。為了應對新的變革，內部需要主動思考新打法和新戰場。

騰訊控股在8月12日發布第2季財報，營收人民幣2,047億元，年增11%；淨利潤人民幣560億元，僅年增0.7%。最新的騰訊財報也曝光了在AI領域的大幅投入：第2季研發支出人民幣272億元，年增35%；資本開支人民幣527億元，年增176%。若剔除算力採購的預付款項，自由現金流為人民幣376億元。

在財報後的電話會議中，騰訊控股董事會主席馬化騰曾表示，在基礎設施層，騰訊將大幅增加算力採購，將助力把應用及模型的使用轉化為收入。

馬化騰在5月13日的騰訊股東大會上，也談到騰訊AI是否落後的問題，「原來1年前我們以為上了船，後來發現那個船漏水了，現在感覺站上去了還坐不下去，還是希望船速能快一點。」

先前曾經被質疑AI布局「慢了」的騰訊，今年以來湧現爆款AI代理WorkBuddy。第三方研究機構調研顯示，9月AI辦公賽道合計活躍用戶達到1.42億，年增50.6%。WorkBuddy以3,235.3萬活躍用戶位列辦公Agent第1，超出第2名3倍之多。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群（CSIG）CEO湯道生表示，大陸500強企業中已有超過50%在使用WorkBuddy，100強企業中則已覆蓋6成。