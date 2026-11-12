陸海外追稅成果豐碩 帶動10月個所稅大增近90%

為打擊利用離岸信託逃避稅，中國大陸今年7月24日發布公告，規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。新華社報導，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅逾人民幣1,600億元（約合新台幣7,680億元），其中10月當月就入庫逾人民幣1,200億元，帶動大陸當月個人所得稅收入增長近90%。

大陸財政部、稅務總局發布7月24日《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》後，財政部稅政司、稅務總局所得稅司曾透過新聞稿表示，發布這項《公告》的背景是，近年來，一些個人通過設立離岸信託進行財富代際傳承、跨境資產配置以及風險管理。

新聞稿指出，由於離岸信託往往設立在信息透明度低、稅負較低的國家和地區，部分個人利用其轉移資產、隱匿財富及逃避稅。

北京國家會計學院教授李旭紅表示，對居民個人取得包括離岸信託收益在內的全球所得徵稅，是中國個人所得稅法的基本原則，也是國際通行做法。

李旭紅告訴新華社，前述這份《公告》既進一步明確了離岸信託股權減持、分紅等收益應當繳稅的稅法原則，又清晰劃定了各環節的徵稅規則，統一計稅標準，顯著提高稅收政策的確定性和透明度，有利於引導納稅人合規遵從，更好發揮稅收促進法治公平的調控作用。

目前90天過渡期已經結束，大陸稅務總局所得稅司表示，下一步，對申報不實或過渡期結束後仍未主動申報的納稅人，稅務部門將督促其依法申報繳稅，按規定加收滯納金；對經督促仍不申報或不如實申報的納稅人，將依法採取立案稽查等措施，情節惡劣的公開曝光。

大陸稅務總局所得稅司強調，對誘導、協助納稅人逃避稅的不法中介機構和個人，稅務部門也將依法依規嚴肅查處並視情曝光，促進離岸信託收益徵稅政策落實更加到位、作用更好發揮。

路透、金融時報等國際媒體早前都曾報導，在房地產低迷、土地收入減少及政府財政承壓的背景下，北京當局正加強對富裕人士海外所得與離岸信託的稅務徵管，以擴充收入來源。

路透指出，中國部分富裕人士因此考慮出售資產、借款繳稅或調整信託安排；另有受訪者擔心，查稅可能進一步延伸至資金如何移出中國的追查。

海底撈創辦人張勇的妻子舒萍9月初就曾通過家族信託旗下公司，大舉出脫2.59億股海底撈股票，占已發行股份約4.65%，套現約港幣27.51億元。‌‌當時市場普遍認為，應與大陸離岸信託徵稅新政有關。海底撈方面僅表示，這純屬股東自身資金需要及財務安排，與集團業務、營運、財務狀況及發展前景無關。