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字節跳動拚AI代理賽道 擬推出類似Meta Muse的AI助手

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
字節跳動計劃在未來幾周內推出一款類似Meta Muse 的AI 助手，鞏固在AI視頻（影片）生成領域的領先優勢。字節跳動希望藉此加快追趕美國頂尖AI 實驗室的步伐，目標是在未來3年左右縮小雙方差距。圖為字節跳動創辦人張一鳴。路透
字節跳動計劃在未來幾周內推出一款類似Meta Muse 的AI 助手，鞏固在AI視頻（影片）生成領域的領先優勢。字節跳動希望藉此加快追趕美國頂尖AI 實驗室的步伐，目標是在未來3年左右縮小雙方差距。圖為字節跳動創辦人張一鳴。路透

字節跳動計劃在未來幾周內推出1款類似Meta Muse的AI助手，鞏固在AI視頻（影片）生成領域的領先優勢。字節跳動希望藉此加快追趕美國頂尖AI實驗室的步伐，目標是在未來3年左右縮小雙方差距。

彭博報導，知情人士透露，字節跳動創辦人張一鳴近日在1次面向AI 團隊的全員會議上，向研究人員、工程師及相關支援人員介紹了這項計畫，並明確了接下來的重點工作。

張一鳴認為，字節跳動有能力在AI前沿領域與Anthropic、OpenAI等業界領導者展開競爭。不過他也提醒團隊，要真正達到這些公司的水準，至少還需要等到2029或2030年。

字節跳動計畫推出的新款AI智慧體（AI代理），將承擔與Meta今年9月推出的Muse類似的角色。 Muse上線後在美國市場獲得不錯的回響，它將Meta長期累積的AI研究成果整合為1款語音交互助手、配有動畫虛擬形象，可以幫助用戶完成各種任務。

Meta正計劃將Muse推廣至旗下多款硬體產品，包括不同型號的智慧眼鏡，以及1款專為該AI助理打造、即將推出的Muse Charm便攜式設備。目前尚不清楚字節跳動是否也打算為自己的AI助理開發配套硬體。

張一鳴目前已將大量時間投入幕後工作，參與制定字節跳動的AI策略。而在他看來，當前最需要關注的問題之一就是數據。

知情人士稱，43歲的張一鳴在會議上表示，字節跳動Seed系列大語言模型的預訓練資料集規模，比美國頂尖競爭對手使用的資料集小了好幾個數量級。

張一鳴的這番表態先前從未被報導過，也讓外界一窺這位企業家對AI產業競爭的判斷。作為TikTok和中國大陸最受歡迎的AI聊天應用「豆包」背後的推動者，張一鳴正重新展現出在AI領域爭奪領先地位的雄心。

字節跳動曾是大陸AI產業的重要先驅，但隨後在競爭中被DeepSeek等企業拉開差距。如今正試圖重新奪回優勢，核心計劃包括投入最高700億美元，並將Seedance打造成大陸領先的影片AI平台。

目前Seed已成為大陸AI領域少數尚未取得重大突破的主要競爭者之一。既沒有推出在全球主流模型評測榜單上躋身頂尖行列的大語言模型，也尚未向開發者開放模型權重，供其基於這些參數開發自己的應用。

字節跳動目前真正擁有明顯優勢的AI領域是影片生成，依托龐大的影片資料資源，該公司透過Seedance系列打造了具備全球競爭力的影片生成模型並成功實現商業化。OpenAI關閉Sora後留下的市場空間，也為字節跳動提供了進一步發展的機會。

字節跳動上一次對Seed大語言模型進行重大更新是在6月，當時發布Seed 2.1。Seed團隊當時承認，模型在最具挑戰性的開放式任務，以及前沿科學研究問題解決方面仍有提升空間。

英國金融時報8月曾報導，字節跳動正在訓練1款參數規模可能達到10兆的模型，規模可與Anthropic最高端的Claude Mythos相媲美。

目前Seed團隊擁有約1,000名研究人員和工程師，由吳永輝負責領導；張一鳴於2025年從Google母公司Alphabet 旗下的Google DeepMind挖來了這位技術人才。

除了語言模型、影片模型和影像模型，Seed團隊也正在研發機器人AI、虛擬實境及其他硬體相關技術。今年10 月，Seed成立名為「對齊與預備」（Alignment & Preparedness）團隊的安全部門，為其招募約10名核心研究人員。

字節跳動 Meta 張一鳴

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