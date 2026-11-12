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京東「雙11」成果揭曉：服務訂單量逾3億、售逾5000萬件AI產品

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出超5000萬件AI產品，產生超3億單服務訂單，首次參與的新用戶平均下單6件商品。路透
京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出超5000萬件AI產品，產生超3億單服務訂單，首次參與的新用戶平均下單6件商品。路透

京東「雙11」戰報發布，截至11日晚間11時59分，2026年京東雙11售出逾5000萬件人工智慧產品，產生超3億單服務訂單，首次參與的新用戶平均下單6件商品。

「AI」也是第1次在大促口徑裡成為可計價的商品。雙11期間，平台「Token」搜尋量較上季提升超13倍，大模型Token包銷量較上月成長超10倍；AI PC、AI工作站、AI相機、AI眼鏡等趨勢品成交額較去年同期成長超100%。

面向用戶的JoyAI App日活峰值達常態期5倍以上，JoyInside累計完成超7,000萬次交互，AI醫生「大為」問診訂單量年增超5倍，AI金融助手「京小貝」服務用戶數年增10倍。

服務產品是今年雙11的新熱點。家事「多次卡」清潔服務成交額年增率成長超550%，寵物房除毛服務成長46倍，油煙機清洗成長超250%、冰箱清洗成長近6倍，搬家訂單成長近300%並拓展至12城，京東養車服務訂單量成長167%。

健康服務同步升溫，體檢用戶數年增300%，醫美服務成交額增長3.6倍，醫院同款到家檢測服務訂單量增長6倍；新升級的充電樁安裝服務訂單增長近100%。

品牌側，海爾、美的、海信、TCL、格力、小米、石頭成交額突破人民幣10億元，超過2,000個家電家居品牌成交額年增100%，京東超市超過1,000個品牌、京東五金城逾6,000個工業品品牌成交額較去年同期成長超100%，京東全球購逾200個海外品牌成交額較上季翻倍，成交額破千萬的新商家數量較去年同期成長125%。

眾多時尚新銳品牌也獲得快速成長，260個近一年進駐的時尚新銳品牌成交額較上季成長超200%，512個時尚新銳品牌衝進細分品類前10。

旗下平台「京喜」同期揭露3周年數據：累計成交用戶6.28億，大促期間京喜小店成交額較去年同期成長40%。企業採購側，京東政企創新服務成交額年增率超5倍，AI採購管家服務企業數季提升42%。

線下與即時零售同步放量。34家京東MALL、超200家京東電器城市旗艦店、近1.8萬家家電家居專賣店累計客流量超1340萬人次；京東折扣超市加速拓店，唐山、衡水首店開業日客流均超5萬人；京東秒送即時零售成交額同比增長42%。

歐洲市場，京東歐洲業務Joybuy面向當地消費者上線11.11，家電品類成交額較去年同期成長超9倍；京東全球售平台下單用戶數較去年同期翻番，雲台相機、掃地機器人、智慧眼鏡等商品成交額較去年同期成長超100%。

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