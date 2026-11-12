APEC工商領導人峰會 谷歌波音等申請參會

亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行。中國貿促會稱，包括谷歌、波音、瑞銀等龍頭企業申請參會。

央視新聞11日報導，中國貿促會透露，工商領導人峰會預計有逾2,000人參與，21個APEC經濟體均有企業代表出席，英國、法國、德國等多個非APEC經濟體的企業亦積極報名。谷歌、波音、瑞銀及正大集團等多家世界500強及知名企業，均已提交參會申請。峰會將討論亞太自由貿易區建設、區域互聯互通、人工智慧、粵港澳大灣區發展等議題。

另據日媒報導，藉APEC之機舉行日中首腦會談的相關協調不順。大陸外交部11日回應稱，已就中日關係多次闡明立場。

18日至19日舉辦的APEC領導人峰會，日本首相高市早苗將赴深圳出席，但共同社引述消息人士稱，中方仍對她去年11月涉台言論持強硬立場，拒絕與她舉行正式會談，日本可能成為這次APEC峰會主要與會國中，唯一沒有與中方舉行雙邊會談的國家。

大陸外交部發言人郭嘉昆11日回應稱，作為2026年APEC東道主，中國積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已多次闡明立場。

大公報引述北京大學美國研究中心主任王勇表示，本次APEC峰會為多邊會議，中美關係並非主線和重點，但中美元首會晤將就中美關係相關議題，特別是美國期中選舉之後中美關係發展方向交換意見、進行交流，「中方希望同美方保持戰略溝通、管控誤判，推動兩國關係朝著建設性戰略穩定方向發展。相信美方也會釋放相應表態。」

王勇指，本次APEC峰會以及下個月在美國舉行的G20會議，將推動雙邊關係取得一些進展，但美國期中選舉結果也為中美關係帶來新的挑戰和困難。