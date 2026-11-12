快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC工商領導人峰會 谷歌波音等申請參會

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17、18日在深圳舉行。中國貿促會稱，包括谷歌、波音、瑞銀等龍頭企業申請參會。新華社
亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17、18日在深圳舉行。中國貿促會稱，包括谷歌、波音、瑞銀等龍頭企業申請參會。新華社

亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行。中國貿促會稱，包括谷歌波音、瑞銀等龍頭企業申請參會。

央視新聞11日報導，中國貿促會透露，工商領導人峰會預計有逾2,000人參與，21個APEC經濟體均有企業代表出席，英國、法國、德國等多個非APEC經濟體的企業亦積極報名。谷歌、波音、瑞銀及正大集團等多家世界500強及知名企業，均已提交參會申請。峰會將討論亞太自由貿易區建設、區域互聯互通、人工智慧、粵港澳大灣區發展等議題。

另據日媒報導，藉APEC之機舉行日中首腦會談的相關協調不順。大陸外交部11日回應稱，已就中日關係多次闡明立場。

18日至19日舉辦的APEC領導人峰會，日本首相高市早苗將赴深圳出席，但共同社引述消息人士稱，中方仍對她去年11月涉台言論持強硬立場，拒絕與她舉行正式會談，日本可能成為這次APEC峰會主要與會國中，唯一沒有與中方舉行雙邊會談的國家。

大陸外交部發言人郭嘉昆11日回應稱，作為2026年APEC東道主，中國積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已多次闡明立場。

大公報引述北京大學美國研究中心主任王勇表示，本次APEC峰會為多邊會議，中美關係並非主線和重點，但中美元首會晤將就中美關係相關議題，特別是美國期中選舉之後中美關係發展方向交換意見、進行交流，「中方希望同美方保持戰略溝通、管控誤判，推動兩國關係朝著建設性戰略穩定方向發展。相信美方也會釋放相應表態。」

王勇指，本次APEC峰會以及下個月在美國舉行的G20會議，將推動雙邊關係取得一些進展，但美國期中選舉結果也為中美關係帶來新的挑戰和困難。

谷歌 波音 峰會 APEC

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說

APEC台灣代表傳由施振榮出任 國台辦兩度重申一中原則

APEC前夕王毅與魯比歐通話：相互支持辦好APEC與G20

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

相關新聞

加深合作 李強將赴東協峰會

大陸外交部昨宣布，大陸總理李強將於十三日至十五日對泰國進行正式訪問，十五日至十六日赴菲律賓馬尼拉，出席第廿九次中國—東協領導人會議，並表示，中方期待通過此次會議，推動「中國—東協自貿區三點○版升級議定書」盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全等領域合作。

百度李彥宏：AI發展「下一幕」是智慧組織、重新設計新廠房

百度董事長李彥宏12日判斷，人工智慧的下一幕是智慧組織。「如果說人工智慧是新電能，那麼，智能組織就是AI時代新的廠房，是生產力真正發生的地方。只有匹配AI各種新能力的組織方式落地了，生產力才會大幅度提升，經濟才能加速成長。」

APEC工商領導人峰會 谷歌波音等申請參會

亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行。中國貿促會稱，包括谷歌、波音、瑞銀等龍頭企業申請參會。

福斯新能源車在陸熱銷 預期未來幾個月銷量將持續成長

福斯汽車集團表示，旗下福斯品牌上月在中國的電動車與油電混合車銷量創下紀錄。隨著在全球最大汽車市場扭轉頹勢的努力開始見效，公司預期未來幾個月銷量將持續成長。

華為出擊傳推首款AI手機 搶攻中價位年輕族群

華為終端BG董事長余承東昨（11）日在微博發文預告，11月20日的新品發表會上，華為全新子品牌「OSTA星芒」手機將首度公開亮相。外傳可能是華為首款AI手機，產品搭載華為麒麟8或9系列自研晶片及鴻蒙作業系統，搶攻中價位的年輕族群市場。

APEC峰會聚焦 中美俄談核武領域AI管控

中美俄領導人有望在下周亞太經合會（APEC）峰會期間舉行三方會談，港媒報導，烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（AI）在核武器領域的應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。