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飛天車明年就能搭？陸雙人座飛行器還能自駕 CEO誇口稱5分鐘就會開

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸電動車製造商小鵬汽車（XPeng）研發出一款雙人座「飛行汽車」，不僅能像無人機一樣升空，還具備自動駕駛功能。路透社
中國大陸電動車製造商小鵬汽車（XPeng）研發出一款雙人座「飛行汽車」，不僅能像無人機一樣升空，還具備自動駕駛功能。路透社

科幻電影中的飛天汽車，最快明年夏天就可能成真！中國大陸電動車製造商小鵬汽車（XPeng）研發出一款雙人座「飛行汽車」，不僅能像無人機一樣升空，還具備自動駕駛功能。執行長還宣稱，這款飛天車只要5分鐘就能學會操作，未來一般民眾也有機會親自體驗飛行的樂趣。

據《衛報》（The Guardian）報導，小鵬飛行汽車公司執行長趙德力（Deli Zhao）日前在葡萄牙里斯本舉行的Web Summit科技峰會上，展示這款研發近10年的飛行載具，並表示最快2027年下半年就能在中國大陸部分地區投入使用。

這款飛行器的駕駛艙約與一輛飛雅特500（Fiat 500）小型汽車相當，透過6組電動螺旋槳升空，最高可飛至距地面約1000公尺，單次飛行距離約30公里。駕駛人只需要透過簡單的搖桿控制方向，就可以設定目的地，讓飛行器自動飛行。擁有飛行員資格的趙德力甚至表示，他有信心在5分鐘內教會任何人操作飛行器。

最特別的是，這款飛行器還搭配一輛6輪大型廂型車，平時可以收納在車內，需要使用時再從車尾展開。趙德力形容，整個過程就像電影《變形金剛》一樣。不過，想擁有這套設備可不便宜，整組售價約30萬美元（約新台幣987萬元），主要鎖定熱愛戶外活動、越野探險及飛行體驗的消費者。

趙德力透露，這款飛行器已獲得中國大陸民航主管機關核准有限度使用，預計2027年下半年開放民眾在指定園區體驗，也可供緊急救援單位前往交通不便的地區。不過由於飛行器目前仍受到飛行距離及空域限制，只能在特定區域使用，尚無法自由穿梭城市之間。

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