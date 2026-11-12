聽新聞
0:00 / 0:00

加深合作 李強將赴東協峰會

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國務院總理李強將訪問泰國、菲律賓，中方盼自貿區3.0版盡快生效。美聯社
大陸國務院總理李強將訪問泰國、菲律賓，中方盼自貿區3.0版盡快生效。美聯社

大陸外交部昨宣布，大陸總理李強將於十三日至十五日對泰國進行正式訪問，十五日至十六日赴菲律賓馬尼拉，出席第廿九次中國—東協領導人會議，並表示，中方期待通過此次會議，推動「中國—東協自貿區三點○版升級議定書」盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全等領域合作。

據大陸外交部官網，李強應泰國總理阿努廷邀請訪泰，並應東協輪值主席國菲律賓總統小馬可仕邀請出席會議。泰國「民族報」報導，泰國內閣已批准七項準備在李強訪問期間簽署的合作文件，涵蓋農產品貿易、食品安全、職業教育、汽車產業、安全合作及領事事務等。其中包括泰國榴槤等水果輸陸的檢疫安排，以及推動電動車、智慧車輛與汽車產業合作。

泰國政府十日表示，雙方汽車產業合作備忘錄將涵蓋投資、貿易、技術創新、產業標準及法規等領域，合作期限為五年。

李強接著將赴菲律賓出席中國—東協領導人會議，但中菲之間仍存在南海分歧。大陸外長王毅本月三日與菲律賓外長拉扎羅通話，要求菲方將一個中國政策落到實處，並在涉海問題上謹言慎行。拉扎羅則表示，菲方願透過對話協商妥善處理涉海等問題。

李強去年在馬來西亞出席中國—東協領導人會議時表示，中國願與東協國家凝聚更大合力，排除外部干擾，並加快推進「南海行為準則」磋商，爭取盡早達成。美聯社昨引述三名東南亞外交官報導，大陸與東協就「南海行為準則」約八成段落取得初步共識，但在適用海域、敏感用語定義及法律約束力等問題上仍有分歧，恐無法如期在今年底完成談判，預料明年繼續磋商。

東協 李強 馬尼拉 泰國

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

李強下周訪泰、赴菲 中方盼自貿區3.0版盡快生效

東協峰會15日馬尼拉登場 菲國外交部：川普將出席特別峰會

泰美關稅談判原則達共識 細節待國會審議

臺灣攜手東南亞工程組織 共建區域工程人才合作生態聯盟

相關新聞

加深合作 李強將赴東協峰會

大陸外交部昨宣布，大陸總理李強將於十三日至十五日對泰國進行正式訪問，十五日至十六日赴菲律賓馬尼拉，出席第廿九次中國—東協領導人會議，並表示，中方期待通過此次會議，推動「中國—東協自貿區三點○版升級議定書」盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全等領域合作。

瀾滄江—湄公河地方合作 貿易額突破5千億美元

二○二六瀾滄江—湄公河地方政府合作論壇暨歷史文化名城對話會十日在四川樂山舉行，來自中國大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南六國地方政府、友好組織、高等院校、企業等的二百餘名嘉賓參會。

數位及AI排名 香港排全球11

國際管理發展學院（ＩＭＤ）十一日發布《二○二六年世界數位及人工智慧排名》，榜單涵蓋全球七十個經濟體，香港位列全球第十一名、亞洲第四名。

北京計畫培育5國際一流人形機器人企業

根據十一日發布的《北京市具身智能機器人產業高質量發展行動方案（二○二六至二○二八年）》，北京力爭到二○二八年，培育不少於五家國際一流、十家國內領先的人形機器人整機企業，具身智能模型、機器人本體和關鍵技術均達到國際一流水平；京津冀區域整機產能占大陸全國百分之二十五，關鍵零部件配套率超過百分之六十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。